Giá vàng cố bám trụ mốc 22 triệu đồng/lượng

Giao dịch vàng chùng xuống

Thị trường vàng trong nước sáng nay mở cửa ở mức giá dưới 2.200.000 đồng/chỉ (mua vào) và xấp xỉ 2.205.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm chừng 5.000 đồng/chỉ so với giá áp dụng sáng qua. Chiều qua, khi giá vàng tại thị trường châu Âu điều chỉnh giảm trên 10 USD/oz trước hoạt động chốt lời của giới đầu tư, giá vàng trong nước đã tụt dưới 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hiệu SBJ tại hệ thống Ngân hàng Sacombank trên toàn quốc đầu giờ sáng nay đứng ở mức 2.198.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.204.000 đồng/chỉ (bán ra). Chiều qua, giá vàng SBJ đóng cửa ở mức 2.195.000 đồng/chỉ và 2.199.000 đồng/chỉ.

Giới kinh doanh vàng cho biết, thị trường vàng miếng lại đang bước vào một giai đoạn “nghỉ ngơi” sau thời gian giao dịch hồi phục vừa qua. Tại các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội trên phố Trần Nhân Tông, khách tới mua bán vàng khá thưa thớt, giao dịch với khối lượng nhỏ.

Với mức giá vàng cao như hiện nay, hoạt động mua vào với mục đích lướt sóng hầu như không diễn ra, vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi đang tồn tại những dự báo giá vàng thế giới có thể điều chỉnh giảm sâu trong ngắn hạn. Hoạt động bán ra cũng hạn chế do nguồn cung vàng trong dân hiện không còn dồi dào như trước. Mặt khác, nhiều người có vàng cũng không muốn bán ra vì lo sẽ mất cơ hội mua lại.

Tại thị trường Hà Nội, vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay mua vào và bán ra lần lượt là 2.197.000 đồng/chỉ và 2.205.000 đồng/chỉ. Vàng Phượng Hoàng giao dịch tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tương ứng là 2.197.000 đồng/chỉ và 2.204.000 đồng/chỉ.

Tại thị trường Tp.HCM, vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch ở mức 2.198.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.203.000 đồng/chỉ (bán ra).

So với giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng 5.000 đồng/chỉ.

Trong lúc giá vàng ngoài sàn ra sức bám trụ mốc 22 triệu đồng/lượng, thì giá vàng trên sàn tiếp tục ở cách mốc giá này một khoảng khá xa. Tính tới 9h55, giá vàng khớp lệnh trên sàn SBJ giao dịch trong khoảng 21,41-21,54 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, khối lượng khớp lệnh tại sàn này đạt mức gần 257.000 lượng.

Giá vàng thế giới quyết liệt giữ mốc 1.000 USD/oz

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York đêm qua biến động trong vùng hẹp 995-1.004 USD/oz do có ít thông tin kinh tế quan trọng được công bố. Chốt phiên, giá vàng giao ngay giảm 5,5 USD/oz so với giá đóng cửa phiên trước, còn 1.000,6 USD/oz.

Chưa bao giờ mốc giá 1.000 USD/oz lại được duy trì lâu trên thị trường vàng thế giới như hiện nay.

Đồng USD hôm qua đã có lúc trượt giá xuống mức thấp nhất so với Euro trong vòng 9 tháng qua, với 1,465 USD đổi được 1 Euro.

USD trượt giá sau khi bà Janet Yellen, một quan chức trong Ủy ban Thị trường mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc FED khó có thể hút hết lượng thanh khoản đã bơm vào nền kinh tế Mỹ trong thời gian qua khi cần thiết.

Bên cạnh đó, những thông tin kinh tế tích cực đang tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD, một “vịnh tránh bão” trong thời gian khủng hoảng.

Hôm nay, thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin quan trọng được dự báo là tích cực gồm niềm tin doanh nghiệp khu vực châu Âu, doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ, chỉ số giá bán buôn (PPI) của Mỹ, chỉ số sản xuất bang New York, bài phát biểu của Chủ tịch FED…

Các chuyên gia tư vấn thị trường vàng của Sacombank-SBJ nhận xét, tuần này sẽ quyết định xu hướng của giá vàng qua việc xác định xem giới đầu tư sẽ mua vào hay bán ra. Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust sau nhiều ngày án binh bất động hôm qua đã mua vào 1,22 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên mức 1.078,85 tấn.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 tại New York đêm qua đóng cửa ở mức 68,86 USD/thùng, giảm 0,43 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Trong nước, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.986 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với hôm qua. Giá mua và bán USD do Vietcombank sáng nay cùng ở mức 17.835 VND/USD.