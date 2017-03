Giá vàng có lúc vượt mức 38,5 triệu đồng/lượng

Thậm chí, một số tiệm vàng tại TP.HCM niêm yết giá mua 38,1 triệu đồng nhưng bán ra vượt 38,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó giá vàng quay đầu giảm khỏi mốc 38 triệu đồng/lượng. Đến cuối giờ sáng qua, vàng miếng đã giảm xuống mức mua vào là 37,65 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,9 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SBJ của Công ty Sacombank-SBJ giảm xuống mức mua vào là 37,56 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,8 triệu đồng/lượng.

Đại diện Công ty PNJ cho biết giá vàng trong nước tuần này tăng trên 2 triệu đồng/lượng là do sự tăng cao của giá vàng thế giới cộng với sự leo thang mạnh mẽ của giá USD tự do. Tuy nhiên, thị trường giao dịch gần như đóng băng vì người dân không mạnh dạn bán ra do lo ngại giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó Giám đốc kinh doanh của SJC, cho biết nguồn cung vàng hiện khá khan hiếm do người dân chuyển sang giữ vàng ngày càng nhiều và bán ra rất ít. Có DN sau khi bán vàng xong không có nguồn mua vào để cân đối cung cầu càng dẫn tới giá càng được đẩy cao. Một số ý kiến cho rằng để kìm hãm giá vàng thì phải kiềm chế sự gia tăng của tỉ giá, đồng thời cho phép nhập khẩu vàng nhằm tăng nguồn cung.

Sáng qua, giá USD ở thị trường tự do tăng cao khi mua vào là 22.200 VND/USD, trong khi giá bán ra ở mức 22.400 VND/USD. Thậm chí có DN còn giao dịch ở mức 22.500 VND/USD, tăng khoảng 300 VND/USD so với ngày trước.

THANH HẢI