Giá vàng có thể còn tăng mạnh

Vàng miếng SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu... trước khi nghỉ mua bán, giá niêm yết trong ngày 29 Tết (tức ngày 5-2) dao động ở ngưỡng 1,745 triệu đồng/chỉ mua vào và bán ra là 1,756 triệu đồng/chỉ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khi thị trường vàng chính thức nghỉ Tết thì các cửa hàng vàng bạc đá quý tư nhân vẫn mở cửa hoạt động suốt từ mùng một đến mùng năm Tết. Năm nay, do các doanh nghiệp bán vàng chính thức ngừng giao dịch sớm trong khi người dân đi mua vàng tích trữ cuối năm nhiều nên giá vàng tại các cửa hàng tư nhân tăng thêm 30-35 ngàn đồng/chỉ. Điều này có thể thấy rõ khi giá vàng niêm yết trên trang trang web của Công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM - SJC cuối giờ chiều hôm qua (mùng năm Tết) mua vào là 1,735 triệu đồng/chỉ, bán ra là 1,748 triệu đồng/chỉ thì giá vàng bên ngoài giao dịch ở ngưỡng mua vào 1,765 triệu đồng/chỉ và bán ra là 1,776 triệu đồng/chỉ.

Chủ một cửa hàng vàng ở chợ Tân Định (quận 1, TP.HCM) cho biết khác với thông lệ mọi năm, khi tháng Giêng người đi mua vàng ít lại (do không còn cao điểm mùa cưới và tích trữ) thì ngay đầu năm mới này lượng người đi mua vàng về tích trữ và đầu tư đã khá đông. Cũng theo ông này, giá vàng trong nước năm 2008 dự báo sẽ còn tăng mạnh, có thể lên ngưỡng 18,5 triệu đồng/lượng do tình hình chính trị thế giới biến động, nhất là cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và giá dầu sẽ còn tăng cao. Cụ thể cho điều này là giá vàng thế giới giao ngay ở thị trường New York (Mỹ) trong ngày 11-2 vẫn giữ ở mức cao 920,7 USD/ounce, trước đó còn đạt ngưỡng 923 USD/ounce.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, cũng cho rằng giá vàng trong nước sẽ còn tăng mạnh. Bởi vì ngoài những yếu tố ngoại tác động như đã nêu trên thì sang năm mới các nhà đầu tư lại tiếp tục đổ sang vàng như đã từng làm ở năm 2007. Lý do là kênh đầu tư chứng khoán hiện nay đã giảm bớt sức hấp dẫn, còn đầu tư bất động sản thì đang quá nóng.