Giá vàng có thể lên 1.500 USD

Sau khi mở cửa ngày ở 1.405 USD, giá vàng thế giới đi lên mạnh từ chiều qua, có lúc vươn tới 1.422 USD một ounce. Giá hạ nhiệt nhẹ sau đó, còn 1.413 USD tính đến 8h21 sáng nay theo giờ Hà Nội.



Theo giới phân tích, nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn sau khi căng thẳng leo thang ở Syria. Theo đó, tin tức cho thấy quân đội phương Tây có thể tấn công Syria trong một vài ngày tới. "Khả năng quân đội Mỹ tiến vào Syria khiến nhu cầu tìm đến các loại tài sản an toàn tăng lên, trong đó có vàng", Jeffrey Sherman, một chuyên gia ở quỹ DoubleLine quản lý 57 tỷ USD tài sản cho biết.



Cùng với vàng, một số loại hàng hóa khác cũng chịu ảnh hưởng sau tin chính trị, như dầu Brent giao tương lai tăng giá hơn 3% lên 115 USD một thùng. Ngược lại, chứng khoán Mỹ lại đi xuống, với chỉ số S&P 500 hạ gần 1,5% điểm.



Báo cáo mới hôm qua cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ tăng trong tháng 6. Tuy nhiên, trước đó lại có những thông tin khá bi quan về kinh tế Mỹ, khiến giới đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) chưa thể rút gói kích thích trong tháng 9 này. Đó cũng là lý do khiến thị trường vàng thế giới liên tục đi lên thời gian vừa rồi. Từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi ounce có thêm gần 110 USD, tương đương 2,8 triệu đồng một lượng.



Giới phân tích cho biết về mặt kỹ thuật, triển vọng tăng của vàng vẫn còn vì giá đã vượt qua đường trung bình 50 và 100 ngày. "Vàng phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng và đang hướng đến vùng 1.500 đến 1.532 USD một ounce", báo cáo của đội phân tích từ Ngân hàng Citigroup cho biết. Đà tăng 12% trong hai tuần vừa rồi đẩy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày lên 71, điểm số cho thấy vàng đang ở vùng quá mua.





Theo Thanh Bình (VNE)