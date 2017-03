Giá vàng có thể lên 2.000 USD vào năm sau

Sáng nay, các doanh nghiệp vàng tại TP HCM đưa giá vàng đầu ngày lên 45,18 triệu đồng, tăng 250.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua do thị trường thế giới đi lên. Tuy nhiên, đến 9h, giá giảm nhẹ về 45,09 triệu đồng sau khi biểu đồ giá vàng tại châu Á đi xuống nhẹ.



Trong khi đó tại Hà Nội, tính đến 9h, Tập đoàn DOJI nâng niêm yết bán ra lên 45,12 triệu đồng, tăng 70.000 đồng so với mở cửa đầu ngày và cao hơn 190.000 đồng so với sáng qua. Niêm yết thu mua cũng tiến sát 45 triệu đồng, đứng ở 44,92 triệu đồng một lượng.



Sau 2 lần thay đổi giá, Sacombank-SBJ niêm yết vàng miếng SBJ ở 44,98 - 45,18 triệu đồng. Thương hiệu này đã vượt lên trên 45 triệu đồng sau khi giá rơi xuống 44,93 triệu đồng chiều bán ra vào hôm qua.



Thị trường vàng thế giới đi lên nhẹ hôm qua khi các nhà đầu tư kỳ vọng kết quả cuộc họp cuối tuần của Liên minh châu Âu có thể làm tăng nhu cầu kim loại quý như một kênh tích trữ tài sản.



Hợp đồng giao tháng 12 tăng 13 USD lên 1.740,90 USD một ounce tại sàn giao dịch hàng hóa Comex ở New York.



Đến sáng nay, thị trường châu Á lại đảo chiều đi xuống. Tính đến 8h59 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.737 USD, mất 6,10 USD so với mở cửa. Tuần vừa rồi, thị trường giao dịch trong biên độ hẹp trên 1.700 USD khi các nhà đầu tư đều ngóng chờ kệt quả phiên họp diễn ra hôm nay của các nhà lãnh đạo châu Âu.



Hôm qua, báo cáo của Công ty kim loại quý Dillon Gage Metals cho rằng năm sau, thị trường vàng có thể tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 2.000 USD. "Trong tương lai, giá vàng sẽ còn tăng do nhu cầu tích trữ tiếp tục ở mức cao trong khi nguồn cung thì có hạn", Chủ tịch Công ty này phát biểu. Thậm chí một số nhà phân tích cho rằng giá có thể còn lên 2.300 USD, ông nói tiếp. Trong lịch sử, thị trường từng đạt mức này vào năm 1980 nếu cộng thêm cả tỷ lệ trượt giá từ đó đến nay.





Theo Thanh Bình (VNE)