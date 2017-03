Giá vàng có thể phục hồi nhẹ

Tuy nhiên, với mức tăng nhẹ thêm 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước cùng với nhiều thông tin hỗ trợ tốt thì một số chuyên gia phân tích vàng cho rằng giá vàng có thể phục hồi lại.

Giá vàng thế giới giao ngay cũng giao dịch ở mức 778-779 USD/ounce, tăng gần 15 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng giá vàng thế giới tăng là do thị trường tài chính của Mỹ đang có nhiều biến động và đồng USD yếu đi rất nhiều so với đồng euro nên trước mắt giá vàng thế giới có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vốn đứng ở mức cao hơn giá thế giới, cộng với sức mua vàng chậm nên có thể sẽ tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của giá vàng thế giới.