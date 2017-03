Giá vàng có thể tăng vào tuần sau

Theo Thanh Bình (VNE)



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC lúc 9h15 ở 43,42 - 43,62 triệu đồng, chiều mua tăng 70.000 đồng trong khi giá bán giảm 30.000 đồng so với sáng qua.Ở TP HCM, giá vàng SJC đứng ở 43,3 - 43,6 triệu đồng, nếu so với cùng thời điểm hôm qua mất khoảng 100.000 đồng một lượng. Trước đó vào hôm 4/1, thị trường vàng đã leo lên sát 44 triệu đồng theo sau đà tăng của thị trường quốc tế. Còn hiện tại, dù giá thế giới vẫn tiếp tục tăng, giá SJC trong nước lại có dấu hiệu giảm.Sáng nay, chỉ riêng thương hiệu vàng miếng SBJ điều chỉnh tăng cả hai chiều thêm 300.000 đồng lên 43,1 - 43,6 triệu đồng mỗi lượng. So với đầu tuần, giá cao hơn 600.000 đồng, khiến những người đang nắm giữ vàng miếng thương hiệu này tranh thủ bán ra. Sacombank-SBJ cho biết trong phiên hôm qua, công ty SBJ giao dịch gần 900 lượng, với lượng thu mua từ khách hàng chiếm tỷ trọng lớn hơn, gần 550 lượng.Với hiện tượng thị trường trong và ngoái nước ngược dòng nhau, chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại được co hẹp từ trên 2,5 triệu đồng xuống còn khoảng 1,8 triệu đồng.Còn trên thị trường quốc tế, tính đến 9h41 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.624,8 USD, tăng 3,40 USD so với mở cửa. Các chuyên gia nhận định thị trường vàng có thể đi lên trong tuần sau. Trong số 22 chuyên gia được Bloomberg khảo sát, có tới 10 người cho rằng giá sẽ tăng tuần tới.Hiện tin tức Iran sản xuất thanh nhiên liệu hạt nhân tiếp tục là tâm điểm của thị trường vàng. Anh và Pháp đang gây áp lực lên Liên minh châu Âu yêu cầu ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran nhằm trừng phạt nước này. Còn cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục nóng với tin Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cảnh báo quốc gia này có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ kinh tế vào tháng 3 tới. Trước những tin trên, vàng có thể được chọn làm nơi trú ẩn an toàn của giới đầu tư.Hiện lượng vàng nắm giữ tại quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR là 2.355,3 tấn tính đến ngày 4/1, kém 2% so với mức cao kỷ lục hôm 13/12.