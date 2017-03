Giá vàng có thể xuống 1.500 USD trong 3 tháng tới

Tại Hà Nội sáng nay, giá vàng tiếp tục thụt lùi trên 100.000 đồng so với cuối tuần nhưng vẫn duy trì trên 44 triệu đồng một lượng. Cụ thể Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC lúc 9h ở 43,80 - 44,10 triệu đồng, mua vào bán ra mất lần lượt 170.000 - 130.000 đồng.







Thị trường vàng được dự báo sẽ còn giảm sâu. Ảnh: notime4bull.com

Thị trường vàng được dự báo sẽ còn giảm sâu. Ảnh: notime4bull.com

Theo Thanh Bình (VNE)



Tại TP HCM, doanh nghiệp báo niêm yết ở 43,65 - 44,05 triệu đồng. Dù giảm nhẹ so với hôm thứ bảy nhưng cũng đã phục hồi khá nhiều so với tuần trước. Tuần vừa rồi, thị trường giảm sâu trên dưới 1,7 triệu đồng, có lúc chỉ còn 43,2 triệu đồng ở chiều bán ra.Giá vàng giảm nhiều so với trước khiến nhiều người tranh thủ cơ hội đi mua vàng. Lượng người đổ đến các cửa hàng vàng bạc vẫn nhiều lên vào cuối tuần, trong đó đại đa số là đi mua. Những ngày vừa rồi, tổng lượng giao dịch tại Tập đoàn DOJI luôn đạt mức cao 4.000 đến 5.000 lượng, trong đó 80 đến 90% là lượng bán ra cho khách.Tuy nhiên, trên thực tế vàng trông nước vẫn còn đắt hơn nhiều so với thế giới. Quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá tự do, hiện một lượng vàng thế giới thấp hơn giá của các doanh nghiệp tới 3 triệu đồng.Cùng lúc đó, vàng thế giới tiếp tục thụt lùi trong sáng thứ hai, sau khi có tuần mất giá lớn nhất trong gần 3 tháng. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục lo ngại về nguy cơ Fitch hạ tín nhiệm Pháp như hãng này đe dọa. Tính đến 9h15 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.594 USD, mất 5,20 USD so với mở cửa.Theo một khảo sát của Reuters, thị trường có thể rơi xuống mức 1.500 USD một ounce trong 3 tháng tới và có thể sớm nhất là cuối 2012 mới phục hồi về kỷ lục lập được hồi tháng 9. Tuần trước, mỗi ounce vàng mất 6,5% giá trị.Còn theo thông tin từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai tại Mỹ, đây là tuần thứ hai liên tiếp các nhà đầu tư giảm đầu tư giá lên sau khi thị trường đã lao dốc nhiều ngày liên tục.