Giá vàng có xu hướng hồi phục nhẹ

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (8/4), giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội được niêm yết ở mức 19,45 triệu đồng/lượng (mua) và 19,50 triệu đồng/lượng (bán) so với 19,42 và 19,54 triệu đồng/lượng cuối giờ chiều qua.

Vàng SJC tại hiệu Phú Quý và Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được niêm yết ở mức tương tự.

Chỉ khoảng 45 phút sau đó (tức khoảng 9h10), giá vàng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng lên 19,46-19,54 triệu đồng/lượng do giá vàng trên sàn New York đang đứng khá vững sau khi đóng cửa phiên 7/4 ở mức trên 880 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá thế giới khoảng 300.000 đồng/lượng.

Bất chấp giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới, khá nhiều nhà đầu tư đang có ý định tranh thủ mua vàng vào.

Tại các tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội sáng nay có khá nhiều người tới xem xét để mua vàng.

Ông Hữu Tấc, một cán bộ đã nghỉ hưu cho biết, ông dự định mua khoảng 20 lượng vàng để gửi tiết kiệm do giá vàng rớt giá khá nhiều so với các phiên trước đó, trong khi đồng VND đang giảm giá khá mạnh so với USD.

Một cán bộ kinh doanh tại PNJ Hà Nội cho biết, sáng nay đã có người gọi điện tới muốn mua 100 lượng để gửi tiết kiệm - bằng lượng giao dịch bán ra của đơn vị này trong những phiên ảm đạm.

Trên thế giới, vàng đang chịu khá nhiều áp lực giảm giá như quyết định bán 400 tấn vàng của IMF, sự tăng giá của đồng USD và sự hồi phục ấn tượng của các thị trường chứng khoán…

Tuy nhiên, về dài hạn, vàng có thể còn tăng rất mạnh do áp lực của lạm phát cao sau đợt kích cầu đồng loạt với hàng nghìn tỷ USD được các chính phủ bơm vào hệ thống tài chính… Do vậy, sức cầu mặt hàng này tăng khá mạnh mỗi khi giá giảm xuống một ngưỡng hỗ trợ mới.

Marc Faber - một chuyên gia nổi tiếng của Mỹ tiếp tục khuyên các nhà đầu tư mua vàng vào mặc dù mặt hàng này sẽ rơi vào tình trạng “tiền chết” trong vòng 3-6 tháng nữa. Ông cho biết đang có kế hoạch mua thêm vàng vào nếu giá xuống 750-800 USD/ounce.