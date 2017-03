Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ

Giá vàng SJC tại Hà Nội sáng ngày 8/8 được chào ở mức 21,230 - 21,300 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ so với mức 21,280 - 21,330 triệu đồng một lượng của hôm qua.

Nhìn lại tuần giao dịch, có thể thấy giá vàng diễn biến theo chiều hướng tăng mạnh ở đầu tuần và giảm nhẹ trong những ngày cuối. Giá đạt đỉnh trong hai ngày thứ tư và thứ 5 với mức 21,300 - 21,350 triệu đồng một lượng. Tuy giảm nhưng giá vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm kết thúc tuần trước (21,040 - 21,090 triệu đồng một lượng).

Giao dịch vàng nữ trang lại đang có dấu hiệu tăng trở lại mà nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của thị trường khi chuẩn bị bước vào mùa cưới.

Tại New York, giá vàng đạt 955,4 USD một ounce, giảm 7,6 USD so với thời điểm kết thúc giao dịch ngày hôm trước và 10 USD so với cách đây 3 ngày. Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm giá này, theo hãng tin Reuters, là do USD tăng giá trở lại so với các đồng tiền mạnh khác. Kinh tế Mỹ cũng đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực với tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự kiến.