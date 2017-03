Giá vàng cuối tuần tăng 600.000 đồng một lượng

Lúc mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP HCM báo giá mua và bán dao động 47,05-47,25 triệu đồng.



Cùng lúc, các hiệu vàng ngoài Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên 47,27 triệu đồng mỗi lượng.





Giá vàng sáng cuối tuần tăng 600.000 đồng mỗi lượng. Ảnh: Lệ Chi

Theo Lệ Chi (VNE)



Tập đoàn DOJI lúc 8h45 cũng niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC mua vào 47,08 triệu đồng, bán ra 47,28 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này niêm yết 47,10-47,25 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 150.000 đồng.Dẫu vậy, khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới vẫn còn khá xa so với mức 400.000 đồng mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình kỳ vọng. Nếu tính theo tỷ giá bán ra 20.834 đồng một đôla của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá vàng thế giới quy đổi lúc đóng cửa (1.812,5 USD)chỉ khoảng 45,6 triệu đồng một lượng. Còn nếu tính theo tỷ giá chợ đen 21.000 đồng, giá thế giới quy đổi cũng chỉ là 45,9 triệu đồng (chưa tính phí gia công, vận chuyển...).Tuy giá vàng nội mấy ngày gần đây còn cao hơn giá thế giới trên cả triệu đồng, nhưng tranh thủ lúc vàng rơi xuống vùng 46,5 triệu đồng trong ngày hôm qua, nhiều người dân TP HCM lại kéo nhau đi mua vàng. Tình trạng xếp hàng tại Công ty SJC lại tái diễn.Ngoai Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI trong ngày 16/9 cũng đạt khoảng 3.500 lượng. Trong đó, khách hàng tiếp tục có xu hướng mua vào là chủ yếu.Trên thị trường thế giới, tin tức bi quan từ Mỹ cùng với lực mua bắt đáy giúp giá vàng quốc tế hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần, chốt ở 1.812,5 USD một ounce. Cùng lúc, vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần tăng 33,3 USD (tương đương 1,9%) quanh 1.814,70 USD. Nhưng tính chung cả tuần, giá vàng giảm 2,4%.Thị trường tiền tệ trong nước hôm nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn duy trì ở 20.628 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, bảng niêm yết đầu ngày chưa có nhiều thay đổi. Vietcombank vẫn để giá thu gom ở 20.830 đồng, bán ra chênh thêm 4 đồng với mức kịch trần 20.834 đồng. ACB có giá bán ra bằng Vietcombank, còn mua vào thấp hơn 20 đồng, khi niêm yết tại 20.810 đồng.Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM, lúc 9h mua USD với giá 21.000 đồng, còn bán ra chạm 21.130 đồng.