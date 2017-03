Giá vàng cuối tuần tăng mạnh

Theo Lệ Chi ( VNE)



Sáng nay, giá trung bình các thương hiệu vàng miếng trong nước dao động quanh 28,20 - 28,50 triệu đồng một lượng, so với 17h30 chiều qua, mỗi lượng vàng bán ra tăng 300.000 đồng, mua vào đắt thêm 200.000 đồng.Vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ lúc 9h30 sáng tại website đơn vị, có giá quanh 28,15 - 29,35 triệu đồng một lượng, cả chiều mua và bán tăng lần lượt là 450.000 đồng và 1.000.000 đồng so với cuối buổi chiều qua. Chênh lệch giữa mua và bán được công ty này mở rộng lên trên 1.200.000 đồng.Vàng miếng SJC niêm yết lúc 8h47 sáng là 28,25 - 28,35 triệu đồng mỗi lượng, giá thu mua tăng 350.000 đồng, và bán ra đắt thêm 150.000 đồng so với 17h30 ngày 27/11.Sáng nay, giao dịch thị trường vật chất rất yên lặng. Hầu như người dân và nhà đầu tư không có động thái mua bán. Vì trong ngày hôm qua, giá vàng diễn biến lên xuống quá thất thường khiến họ rơi vào tâm lý chờ đợi và dò xét xu hướng giá mới trước khi có động thái bán hoặc mua.Chị Hương, quận Bình Tân, TP HCM tỏ ra tiếc nuối vì hôm qua, khi thấy giá vàng bắt đầu hạ dài từ lúc hơn 12h trưa trở đi (do vàng thế giới tụt dốc mạnh) chị sợ sẽ còn tiếp tục đi xuống nên lúc 16h, chị đã quyết định đem 5 lượng vàng đi bán. Không ngờ, chỉ sau đó 1 giờ đồng hồ vàng đã tăng lên mấy trăm nghìn đồng một lượng làm chị tiếc hùi hụi. Giờ chị phải thận trọng hơn trước khi muốn mua hoặc bán.Trong phiên giao dịch châu Âu chiều 27/11, giá vàng thế giới liên tục tụt dốc không điểm dừng, có lúc vàng đã tụt xuống 1.137 USD. So với giá mở cửa đã mất đi 56 USD một ounce. Nhưng sau đó, bất ngờ giá vàng đảo chiều tăng lên, giành lại mốc 1.180 USD mỗi ounce và đóng cửa phiên tại 1.176 USD.Tối qua, thị trường Mỹ vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn nên không dẫn dắt thị trường.Vấn đề nợ nần của Dubai đang nổi lên làm bàng hoàng giới đầu tư quốc tế. Dubai World – doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của Dubai đang chịu số nợ lên đến 59 tỷ USD, chiếm đến 73,75% số nợ quốc gia của Dubai là 80 tỷ USD. Các chuyên gia tại Insignia Consultants bang New Delhi, Ấn Độ cho rằng, tin từ Dubai sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường vàng trong vòng hai đến ba tháng nữa. Điều này sẽ dẫn tới việc chốt lời của thị trường vàng. Có nghĩa là khi niềm tin vào thị trường của các nhà đầu tư tăng lên thì vàng tăng giá và khi các nhà đầu tư lo ngại thị trường giảm điểm thì vàng cũng giảm giá theo.Thế nhưng, vàng cũng từng được coi là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng và tài chính cũng như rối loạn kinh tế tương tự như hiện tượng Dubai hiện nay.Các nhà đầu tư giờ chỉ biết chờ đợi xu hướng mới của giá vàng vào tuần tới.