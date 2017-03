Giá vàng cuối tuần về sát ngưỡng 28 triệu đồng

Tính đến 8h20 sáng nay, giá mua vàng miếng SJC tụt khỏi ngưỡng 28 triệu đồng, xuống còn 27,96 triệu đồng. Giá bán ra cũng chạm 28,02 triệu đồng một lượng. So với chiều qua, mỗi lượng vàng mua vào, bán ra hiện giảm 110.000 đồng. Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu gom quanh 27,95 triệu đồng và bán ra 28,04 triệu đồng.

Đầu ngày, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ công bố giảm 10.000 đồng một lượng so với hôm qua, quanh 28 - 28,04 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được thu hẹp 40.000 đồng một lượng.

Thị trường giao dịch ngày cuối tuần có vẻ chậm hơn những ngày trước, giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết trong biên độ khá hẹp để kích thích giao dịch. Tuy nhiên, sức mua bán vẫn không mấy sôi động.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, vàng vật chất về lại mốc giá 28 triệu đồng một lượng là do giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch 23/7 và nhu cầu giao dịch vàng ngoài thị trường khá yếu.

Giá USD ngân hàng vẫn ổn định suốt nhiều tuần qua. Cùng lúc, đôla tự do khá lặng sóng. Giá mua USD tự do đầu ngày tại TP HCM và Hà Nội sáng nay giảm nhẹ 10-20 đồng so với sáng qua, niêm yết quanh 19.160-19.200 đồng.

Trên thị trường thế giới, trong suốt phiên giao dịch châu Á và châu Âu hôm 23/7, giá vàng đã gượng dậy do nhu cầu mua vàng vật chất tăng nhẹ, có lúc giá vượt mốc 1.200 USD một ounce lên 1.204 USD. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá kim loại quý quay đầu giảm mạnh, tụt xuống mức 1.186 USD một ounce, mất liền mạch 18 USD.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, trong phiên giao dịch hôm 22/7 đã bán ra 6.082 tấn vàng, lượng nắm giữ của quĩ giảm xuống mức 1.302,046 tấn. Động thái này cũng góp phần gây áp lực lên giá vàng.

Theo Lệ Chi (VNE)