Giá vàng đã vượt ngưỡng 36 triệu đồng mỗi lượng

Tính đến 10 giờ 00 phút, giá vàng SJC Hà Nội mua vào là 36,00 triệu đồng và bán ra là 36,08 triệu đồng.



Còn vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào là 36,01 triệu đồng còn bán ra tăng lên 36,11 triệu đồng.



Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC cũng được giao dịch ở mức 36,00-36,06 triệu đồng (mua vào/bán ra).



Như vậy, ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng trong nước đã tăng từ 80.000-110.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chưa được cải thiện nên chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn giữ trong biên độ hẹp từ 60.000-100.000 đồng/lượng.



Ông Phạm Hải Âu, Phó Tổng giám đốc công ty vàng Phú Quý cho biết, từ sau tết Nguyên Đán lượng giao dịch không có gì đột biến và vẫn theo diễn biến của giá vàng thế giới. "Nhưng do tác động của việc điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND nên giá vàng trong nước sáng nay đã được điều chỉnh theo."



Trong khi đó, giá vàng thế giới lại quay đầu giảm 5 USD so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Tính tại thời điểm hiện tại, vàng giao ngay đang được giao dịch ở mức 1.357,7 USD/ounce.



Còn trên thị trường ngoại tệ tự do trong nước, giá USD sáng nay đã bật lên ngưỡng 21.700 VND/USD.



Theo chủ một số đại lý trao đổi ngoại tệ khu vực phố Hà Trung, Hà Nội, mặc dù nhu cầu trao đổi ngoại tệ không nhiều nhưng giá USD tự do sáng nay vẫn tăng từ 40-60 đồng so với cuối tuần trước và giao dịch phổ biến từ 21.620-21.680 đồng (mua vào/bán ra).



Cũng trong sáng nay, giá bán ra của đồng USD tại các ngân hàng thương mại đều giữ ở mức kịch trần (ở chiều bán ra) như tại Ngân hàng Eximbank được niêm yết ở mức 20.900-20.920 đồng còn tại Ngân hàng Vietcombank là 20.720-20.920 đồng (mua vào/bán ra)./.





Theo Đức Duy (Vietnam+)