Giá vàng đang được hỗ trợ từ nhiều phía

Sau khi tăng tới mức 1.124 USD/oz trong phiên giao dịch kết thúc lúc rạng sáng nay tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 1.113,6 USD/oz, giảm 4,5 USD/oz (0,4%) so với giá đóng cửa phiên liền trước. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 4%.

Đáng chú ý, đồng USD đang lên giá so với Euro do tác động từ cuộc khủng hoảng ngân sách của Hy Lạp, một quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhưng giá vàng thời gian qua vẫn tăng mạnh. Thông thường, vàng tăng giá khi USD mất giá và ngược lại.

Theo giới phân tích, sự tăng giá của vàng thời gian gần đây, bất chấp sự mạnh lên của USD, là do sự gia tăng của những nỗi lo lạm phát. Ngoài ra, vai trò chống khủng hoảng của vàng đang trở lại sau một thời gian các nhà đầu tư tìm đến với USD để tìm kiếm sự an toàn.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phát đi những tín hiệu cho thấy, họ đã sẵn sàng cho việc rút lui khỏi các biện pháp kích thích tăng trưởng. Một số nền kinh tế hàng đầu khác của thế giới như Trung Quốc và Australia cũng đang liên tục công bố những số liệu thống kê cho thấy sự phục hồi kinh tế khả quan. Với tình hình này, giới đầu tư cho rằng, các nhà chức trách đang lo lắng trước sự gia tăng của tốc độ lạm phát, mà vàng luôn được xem là “hàng rào” chống lạm phát hữu hiệu.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng giá khoảng 5,5% so với Euro do giới đầu tư bán Euro và mua USD nhằm tìm kiếm sự bảo đảm an toàn. Một số chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng giá như vậy của USD có thể là đã quá nhanh chóng xét trong bối cảnh chính sách tiền tệ còn nới lỏng hiện nay của Mỹ, và USD có khả năng mất giá trở lại trong thời gian tới.

Tỷ giá Euro/USD sáng nay tại Tokyo đứng ở mức gần 1,36 USD tương đương 1 Euro, so với mức gần 1,38 USD đổi được 1 Euro ở thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Chính phủ Hy Lạp hiện vẫn chưa tìm ra cách thức hữu hiệu nào để giải quyết mớ bòng bong nợ công. Hy Lạp đang gánh số nợ công lên gần 300 tỉ Euro, tương đương 405 tỉ USD, tương đương 113% GDP, cao gần gấp đôi so với giới hạn 60% của Liên minh châu Âu (EU).

Tuần trước, EU đã cam kết sẽ hỗ trợ Hy Lạp, nhưng kế hoạch cứu trợ này chưa bao gồm một con số cụ thể nào về lượng tiền có thể tung ra. Ngoài Hy Lạp, một số quốc gia khác ở châu Âu như Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ… cũng đang gánh những khoản nợ công đáng lo ngại.

Thời gian trước, khủng hoảng nợ ở Hy Lạp là nguồn áp lực mất giá đối với vàng do đẩy USD tăng giá. Tuy nhiên, gần đây, các nhà đầu tư đã bắt đầu mua vàng nhiều hơn để đảm bảo giá trị tài sản trước nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ, giúp kim loại này lên giá, bất chấp sự mạnh lên của USD.

Nhu cầu đầu tư vào vàng tăng mạnh tại Trung Quốc cũng đang là một nguồn lực hỗ trợ nữa cho giá kim loại quý này. Bloomberg cho biết, nhu cầu mua vàng của giới đầu tư tại Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải của Trung Quốc tăng mạnh ngay khi sàn này mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần vừa qua. Trước đó, vào cuối năm âm lịch trước, thị trường vàng nữ trang tại nước này cũng diễn biến hết sức sôi động. Vàng cũng đang là kênh đầu tư được Chính phủ Trung Quốc gia tăng nắm giữ thay cho trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trung Quốc hiện đang là quốc gia đi đầu thế giới trong cả hai lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ vàng.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hiện đang nắm giữ 1.107,9 tấn vàng. Lần gần đây nhất SPDR Gold bán vàng ra là vào ngày 19-2, với khối lượng bán ra là 1,83 tấn. Trước đó, quỹ này liên tục mua vào với khối lượng lớn trong vòng nửa tháng.

Giá vàng trong nước đầu giờ sáng nay đã giảm khoảng 350.000 đồng/lượng so với giá mở cửa giao dịch sáng qua, và giảm xấp xỉ 50.000 đồng/lượng so với giá cuối giờ chiều qua, còn phổ biến ở mức 26,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và quanh 26,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hệ thống Sacombank trên toàn quốc từ 7 giờ 30 phút sáng công bố giá vàng miếng hiệu SBJ ở mức 26,61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này cao hơn thời điểm trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 200.000 đồng/lượng, tương đương mức tăng 0,8%, so với mức tăng gần 4% của giá vàng thế giới.

Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC giao dịch tại Phú Quý lúc 9h sáng là 26,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,72 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm để giá vàng Rồng Thăng Long ở mức 26,56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố trên website doanh nghiệp là 26,53 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,60 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giao dịch vàng vật chất ở thời điểm đầu năm diễn ra chưa mạnh. Theo giới kinh doanh kim hoàn, các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng theo dõi diễn biến của giá vàng trong nước và thế giới trước khi nhập cuộc.

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 18.544 VND/USD. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 18.800 VND/USD và 19.100 VND/USD.

Tăng nhẹ so với giá chốt phiên đêm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ tại New York sáng nay đã vượt mức 80 USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu liên tục tăng do những tín hiệu phục hồi kinh tế khả quan phát đi từ nhiều khu vực trên thế giới.

