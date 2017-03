Giá vàng đang quay về thế cân bằng

Trong buổi sáng, thị trường châu Á đang củng cố xu hướng đi lên và cố gắng tái chính phục mốc 1.800 USD một ounce. Đến 12h45 (Hà Nội), giá giao ngay trên bảng điện tử Kitco.com dao động quanh 1.794,50 USD một ounce, tăng hơn 7 USD so với mức đóng cửa phiên New York. Nếu tính cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, dập miếng, lãi suất ngân hàng và thuế VAT, vàng nhập về Việt Nam lúc này đã gần 46,1 triệu đồng một lượng (tính theo tỷ giá tự do 21.100 đồng một đôla), chỉ kém giá doanh nghiệp bán ra 200.000-300.000 đồng một lượng.



Ông Vũ Minh Châu, Giám đốc công ty Bảo Tín Minh Châu cho rằng, suốt thời gian vừa qua, giá trong nước luôn cao hơn thế giới và theo ông đó chỉ là giá bong bóng. "Mà đã là bong bóng, sẽ có ngày phải xẹp", ông nói.



Ông Châu phân tích, về nguyên tắc, giá trong nước thường dao động xung quanh quốc tế, với biên độ hợp lý nhất là 1-2% (tính cả thuế VAT, chi phí lưu thông...). Nhưng suốt thời gian vừa qua, biên độ này đã lên tới 3-4%, đi quá xa mà nguyên nhân chính là khan hiếm nhất thời. Nhưng hiện nay, khi nguồn cung đã đảm bảo, xu hướng vận động của giá vàng cũng như con lắc, sẽ chậm lại và quay về cân bằng.



Cũng theo Giám đốc Bảo Tín Minh Châu, vàng xuống giá một phần bắt nguồn từ tâm lý người dân. Thời gian này, giá quốc tế cũng biến động, lúc lên lúc xuống, người dân và nhà đầu tư sợ giá lùi sâu nên bán đón giá xuống.



Theo chuyên gia này, thị trường trong nước hiện nay không hẳn dồi dào, song việc Ngân hàng Trung ương cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu vàng cũng có tác dụng. Tranh thủ bán đón giá xuống là phản ứng nhanh của nhà đầu tư, khi thị trường có dấu hiệu đi xuống và nguồn cung tăng.



"Nhiều người bán quá, giá lại sẽ xuống sâu", ông Châu nhận định.







Cảnh người dân xếp hàng mua vàng sẽ có thể chấm dứt

khi giá vàng đi xuống. Ảnh: Tuệ Minh. Cảnh người dân xếp hàng mua vàng sẽ có thể chấm dứtkhi giá vàng đi xuống. Ảnh: Tuệ Minh.



Theo Tuệ Minh-Lệ Chi ( VNE)



Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng cho rằng giá trong nước đang xuống nhanh là nhờ lượng vàng nhập khẩu về. Hiện nay, sức mua đã có phần chững lại, cầu chậm hơn trong khi nguồn cung trong nước tương đối đầy đủ. Mặt khác, sau vài ngày nóng lên, tỷ giá USD đã "mềm" đi cũng là nhân tố khiến cho thị trường vàng lắng lại.Phó giám đốc PNJ cho biết đến hôm qua, số vàng PNJ được nhập đã hết hạn ngạch được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Theo nguồn tin từ PNJ, tổng số đơn vị này được mua trong đợt này là 500 kg.Chủ tịch Tập đoàn DOJI Đỗ Minh Phú cho biết số vàng nhập khẩu đợt 2 đã về tới Việt Nam, đang gia công và đưa ra thị trường. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cũng đang tích cực gia công vàng miếng SJC cho các đơn vị.Bên cạnh lượng vàng nhập khẩu chính ngạch được đưa về nước, theo bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Sacombank-SBJ, có khả năng một số lượng lớn vàng nhập "lậu" cũng đã kịp về đến Việt Nam. Điều này làm cho nguồn cung vàng đang dồi dào hơn.Ngoài ra, bà Chi cũng cho biết, lực cầu hôm qua nay khá yếu cũng là một trong những lý do khiến các doanh nghiệp sáng nay liên tục hạ giá vàng."Tổng lượng vàng SBJ mua bán trên toàn hệ thống, trong buổi sáng chỉ khoảng 2.000 lượng, sụt giảm khá nhiều so với mấy ngày trước. Trong đó, xu hướng mua bán của người dân không rõ nét", bà Chi nói.Giá vàng miếng của các doanh nghiệp trong nước sáng nay theo nhau giảm. Từ mức mở cửa ngày 46,55-46,85 triệu đồng, kim loại quý đã liên tục đi xuống. Đến 12h45, mỗi lượng vàng chỉ còn 45,90-46,20 triệu đồng, mất 650.000 đồng.Tại khu vực Hà Nội, 14h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ Vàng miếng SJC ở mức Mua vào 46,10 triệu đồng, bán ra 46,45 triệu đồng, giảm 450.000 đồng so với giá niêm yết đầu giờ sáng.Trong phiên giao dịch sáng nay, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của tập đoàn chỉ đạt khoảng 900 lượng, trong đó chủ yếu là khách hàng lẻ đi mua.