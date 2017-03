Giá vàng đạt đỉnh của 2 tháng

Các doanh nghiệp tại TP HCM và Hà Nội sáng nay niêm yết mua vào phổ biến từ 21,17 đến 21,19 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán ra để ở 21,24 đồng, tăng 40.000 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 6/6, khi các doanh nghiệp công bố tại 21,15 - 21,22 triệu đồng mỗi lượng. Vào hôm đó, thị trường thế giới chốt phiên tại 954,6 USD.

Các sàn vàng mở cửa sáng nay tại 20,520 triệu đồng. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ giao dịch, giá khớp lệnh không thay đổi nhiều, ở quanh 20,535 triệu đồng một lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh vào tối qua theo giờ Hà Nội và có lúc đạt trên 962 USD mỗi ounce. Tuy nhiên mức đóng cửa không thay đổi mấy so với đầu ngày, xuống còn 956 USD một ounce. Dù sao, đây cũng là giá cao nhất suốt 2 tháng qua, đạt được sau khi đôla Mỹ nới rộng đà đi xuống. Chỉ số US Dollar Index, so sánh giá USD với các loại tiền tệ chủ chốt tiếp tục giảm 1,1% điểm, đạt mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Thị trường châu Á sáng nay chưa có nhiều biến động và giá đạt 956,30 USD. Vào tuần trước, việc kim loại quý bứt qua mức cản 950 USD mở ra khả năng leo thang. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm chứng bằng mốc 960 USD, mức cản mà nhiều nhà đầu tư giá lên đang rất mong chờ.

Sáng nay, thị trường châu Á quan tâm đến doanh số bán lẻ tháng 6 của Australia, chỉ số giá nhà và quyết định lãi suất của Reserve Bank of Australia. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ kích thích nhu cầu mua vào các đồng tiền có lãi suất cao như EUR, AUD. Trong khi đó USD sẽ bị bán ra, tăng khả năng giá vàng phục hồi nhẹ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ bán khoảng 200 tấn vàng vào đầu năm sau. Ngân hàng Citigroup đưa ra dự đoán giá sẽ rơi xuống dưới 850 USD vào nửa cuối 2010. Trong tuần vừa rồi, Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR giảm 1,3% lượng dự trữ, xuống còn 1.072,9 tấn.