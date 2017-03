Giá vàng đắt thêm 150.000 đồng

Theo đó, các doanh nghiệp Hà Nội mở cửa hôm nay công bố mỗi lượng vàng miếng SJC quanh 45,15-45,47 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với sáng 1/2. Tuy nhiên, nếu so với cuối ngày hôm qua, giá hiện chỉ đắt hơn 50.000 đồng thu gom và bán ra. Còn tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng, quanh 45,45 triệu đồng.







Đầu năm, chủ yếu là khách mua vàng cầu may với số lượng nhỏ. Ảnh: Lệ Chi

Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng cũng niêm yết giá mua lẻ vàng miếng SJC ở mức 45,35 triệu đồng, bán ra 45,50 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 150.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị này để 45,37-45,47 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán 45,10-45,40 triệu đồng lúc 8h45.Hôm qua, giá không biến động nhiều nhưng thị trường vàng trong nước lại trở nên sôi động khi người dân kéo nhau đi mua vào trong ngày thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch).Đại diện SJC cho biết, tuy số lượng vàng bán ra không quá lớn nhưng lượng khách đến mua lại tăng gấp nhiều lần ngày thường. Trong buổi sáng 1/2, SJC bán ra hơn 700 lượng (gấp đôi ngày trước đó), chủ yếu là khách hàng mua lẻ loại 5 phân, 1 chỉ đến dưới 5 chỉ.Một chủ tiệm vàng gần chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh cũng cho biết, lượng vàng bán ra trong ngày “vía thần tài” tăng gấp 2 lần so với hôm 1/2, trong khi số khách đến giao dịch đông gấp 3-4 lần.Đến chiều tối hôm qua, tại các tiệm vàng gần khu vực chợ Bà Hom, Bình Tân, chợ An Đông, quận 5... vẫn có nhiều người tranh thủ tan giờ làm đi mua vàng lấy hên."Vì là ngày vía thần tài nên dù làm về muộn tôi vẫn cố gắng ghé lại mua 5 phân vàng với hy vọng cả năm sẽ làm ăn may mắn", chị Thanh, một khách đang mua vàng tại một hiệu kim hoàn ở chợ An Đông, quận 5 nói.Tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong ngày hôm qua, Tập đoàn DOJI cũng cho biết không khí giao dịch khá sôi động. Tổng lượng mua bán vàng của toàn hệ thống đạt 1.700 lượng, trong đó chủ yếu là khách hàng mua lẻ.Trên thị trường thế giới, giá vàng đã có phiên giao dịch tăng cao nhất kể từ ngày 8/12 do đồng USD suy yếu. Hiện nay, dù cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và các chủ nợ chưa có sự tiến triển nào nhưng việc Đức và Bồ Đào Nha vừa đấu giá trái phiếu thành công hơn dự kiến đã giúp vấn đề khủng hoảng nợ công châu Âu sáng sủa hơn. Chính điều này giúp đồng euro tăng trở lại so với USD và hỗ trợ cho giá vàng cùng các hàng hóa khác.Theo đó, đóng cửa ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay tăng 6,5 USD lên 1.743,75 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 4 cũng có thêm 5,4 USD khi chốt ngày, lên 1.745,80 USD. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8/12.Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý vẫn đang tiếp tục hướng lên. Tính đến 8h30 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh 1.749,90 USD, tăng gần 7 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.100 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 44,51 triệu đồng (chưa gồm các loại phí).