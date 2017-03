Giá vàng, dầu giảm mạnh

Theo bảng điện tử Kitco, tại thị trường New York, giá vàng giao ngay hạ 12,5 USD/ounce và đóng cửa ở mức 917,6 USD/ounce. Cũng tại thị trường này, giá vàng giao sau vào tháng 8 giảm 11,2 USD/ounce tương đương 1,2%, đóng cửa ở mức 916,5 USD/ounce. Trong phiên này, mức thấp nhất mà giá vàng chạm tới là 913,8 USD/ounce. Đây là mức giá thấp nhất của kim loại quý này kể từ hôm 8.7 cho đến nay.

Đồng hành cùng giá vàng thế giới, sáng nay giá vàng trong nước điều chỉnh giảm mạnh. Theo mức giá công bố của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, giá vàng giao dịch ở mức 18,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 18,85 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết với mức giá mua vào 18,72 và bán ra là 18,78 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều hôm qua. Giá vàng PNJ niêm yết tương đương với mức của SJC là 18,72 triệu đồng/lượng (mua vào) và 18,78 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Reuters, việc giá vàng giảm mạnh là do tác động tích cực của đồng USD. Trên thị trường ngoại hối, phiên hôm qua, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền giao dịch chính trên thị trường, đánh dấu một tuần “phong độ” tốt nhất của đồng USD trong vòng 1 tháng qua.

Chỉ số giao dịch của đồng USD tại sàn New York tăng 0,36%, đạt mức 72,942 điểm. Tỷ giá giao dịch giữa EUR/USD là 1,5684, giảm 0,4% so với phiên trước là 1,5689. Còn tỷ giá giao dịch giữa đồng USD/JPY đạt mức 107,82, tăng 0,3%. Đồng yên Nhật giao dịch yếu hơn một phần do ảnh hưởng từ tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật trong tháng 6 tăng cao trong vòng hai năm trở lại đây và chi tiêu gia đình tiếp tục giảm kể từ đầu năm nay.

Trong khi đó, trên thị trường năng lượng, giá dầu song hành cùng giá vàng để bất ngờ đi xuống. Giá dầu giảm dẫn đến việc các nhà đầu tư e ngại đối với đồng tiền tệ châu Âu, bởi họ lo sợ mức lãi suất cao của đồng tiền tệ này sẽ làm tổn thương đến nền kinh tế của khối.

Mặc dù với thông tin căng thẳng nguồn cung dầu tại Nigeria cũng như tình hình tại Trung Đông khi Iran vẫn tiếp tục với những chương trình làm giàu uranium nhưng đã không còn là nhân tố hỗ trợ đắc lực cho giá dầu tăng. Phiên hôm qua, dầu giảm không phanh, từ trên mức 125 USD/thùng đã giảm mạnh, có lúc giá chỉ còn 120,41 USD/thùng và khép lại ngày giao dịch với mức 121,83 USD/thùng.

Dầu giảm giá mạnh do đồng USD tăng mạnh cũng như do nhu cầu sử dụng năng lượng tiếp tục giảm. Cụ thể với những dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng có thể tiếp tục suy yếu. Hãng tin Reuters đưa ra dự báo trữ lượng xăng có thể tăng nhẹ 200.000 thùng nhưng nguồn cung trữ lượng dầu có thể giảm 1,6 triệu thùng trong khi đó ở nguồn cung các sản phẩm chưng cất từ dầu (kể cả dầu đốt nóng và dầu diesel) sẽ giảm đến 1,9 triệu thùng.

Dầu thô giao tháng 9 đã giảm 30 cents đạt 121,89 USD/thùng lúc 5h44 hôm nay (giờ VN) trên sàn New York. Mức chốt lại vào hôm qua là 122,19 USD/thùng đây là mức thấp nhất từ ngày 6.5 đến nay. Hiện tại giá dầu thô đang mua bán ở mức 121,76 USD/thùng giảm 43 cents, tương đương 0,35%.

Dầu thô Brent giao tháng 9 đã giảm 3,13 USD, tương đương 2,5% đạt 122,71 USD/thùng trên sàn London vào hôm qua. Hiện tại đang thanh toán ở mức 122,34 USD/thùng giảm 37 cents, tương đương 0,3%.