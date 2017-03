Giá vàng đầu ngày biến động mạnh

Tại TP HCM, hầu hết thương hiệu vàng miếng mở cửa ngày tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua, đưa niêm yết lên 41,80-41,95 triệu đồng.



Tuy nhiên, khoảng một giờ sau đó, lúc 9h sáng, giá đồng loạt giảm 90.000 đồng, về sát 41,71-41,86 triệu đồng khi chứng kiến sự đi xuống nhẹ của giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á.







Giá vàng tăng trước giảm sau. Ảnh: Lệ Chi

Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI tầm 8h45 cũng công bố giá mua, bán lẻ vàng miếng SJC ở 41,78-41,88 triệu đồng. Trong khi mua bán sỉ được đơn vị này niêm yết quanh 41,80-41,86 triệu đồng mỗi lượng.Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa ở mức cao trong ngày đầu tuần sau những thông tin cho thấy cuộc khủng hoảng châu Âu đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chính vì vậy, kim loại quý đã dần trở lại vai trò trú ẩn an toàn của giới đầu tư.Theo đó, giá vàng giao ngay chốt phiên 25/6 tăng 13 USD, lên 1.586 đôla mỗi ounce. Trước đó, vào giữa phiên New York, đã có lúc giá kim loại quý vọt lên sát 1.590 USD một ounce.Hợp đồng vàng giao tháng 8 cũng tăng mạnh 21,1 USD, lên 1.587,90 USD tại sàn hàng hóa Comex cuối ngày hôm qua. Đến sáng nay, giá vàng tại thị trường châu Á đang giảm nhẹ sau phút mở cửa. Tính đến 8h35 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.583,80 USD, mất khoảng 3 USD so với đầu ngày. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.900 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 39,9 triệu đồng.