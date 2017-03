Giá vàng đầu tuần đắt thêm 150.000 đồng

Đầu ngày, các doanh nghiệp vàng trong nước điều chỉnh tăng giá so với hôm thứ bảy. Tại Hà Nội, mỗi lượng vàng miếng giao dịch ở 44,20-44,42 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với chốt tuần trước. Còn tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.



Hệ thống DOJI sáng nay, lúc 9h công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 44,25-44,45 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ được đơn vị này để giá thu gom cao hơn bán lẻ 50.000 đồng, quanh mốc 44,30 triệu, còn bán ra rẻ hơn 50.000 đồng, xuống mức 44,40 triệu đồng. Biên độ mua bán sỉ chỉ còn 100.000 đồng mỗi lượng.



Trong phiên giao dịch thứ 7 tuần trước, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 1.000 lượng, trong đó vẫn chủ yếu là khách mua vào.



Trên thị trường quốc tế cũng ghi nhận sự đi lên lại của giá vàng. Trong phiên châu Á đầu tuần, tính đến 9h (giờ Hà Nội) mỗi ounce đang giao dịch quanh vùng 1.634 USD, tăng xấp xỉ 10 USD so với chốt tuần trước. Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ bởi niềm tin vào vàng của những người đầu tư. Hôm nay, các chỉ số Nikkei trung bình đã giảm 2% trước nỗi sợ hãi về sự chậm tăng trưởng toàn cầu và tác động lây lan của khủng hoảng nợ công châu Âu, đang thúc đẩy nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng.



Nếu lấy tỷ giá USD trên thị trường tự do khoảng 21.250 đồng để quy đổi, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương với 41,86 triệu đồng (chưa bao gồm phí vận chuyển, gia công...). Như vậy, giá trong nước mua vào vẫn đắt hơn thế giới khoảng 2,3 triệu đồng, còn bán ra là 2,5 triệu đồng. Khoảng chênh này vẫn rất lớn so với mức kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước 400.000 đồng.



Trong nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn là 20.628 đồng, không biến đổi gì so với nhiều tuần nay. Các ngân hàng thương mại hầu như vẫn giữ mức bán ra kịch trần, là 20.834 đồng, trong khi giá thu gom để tương đối sát so với giá bán, quanh 20.830 đồng. Thị trường tự do TP HCM cũng bắt đầu tuần mới với niêm yết đôla Mỹ tại các điểm thu đổi dao động 21.250-21.350 đồng (mua vào - bán ra).





Theo Lệ Chi (VNE)