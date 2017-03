Giá vàng đầu tuần tăng giảm nhiều chiều

Theo Lệ Chi ( VNE)



Trong khi giá trung bình của các thương hiệu khác tăng hơn 100.000 đồng.Sáng nay, vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ có giá 26,55 - 26,95 triệu đồng mỗi lượng mua vào bán ra. So với hôm 14/11 giá mua vào không thay đổi trong khi bán ra giảm 400.000 đồng. Như vậy, biên độ chênh lệch giữa giá bán và mua đã được công ty này thu hẹp lại còn 400.000 đồng một lượng.Giá trung bình các hiệu vàng miếng khác trong nước lúc 9h sáng nay dao động quanh 26,50 - 26,90 triệu đồng một lượng. Giá thu gom tăng 200.000 đồng so với ngày cuối tuần 14/11, đồng thời bán ra cũng đắt thêm 100.000 đồng một lượng.Hôm 14/11, giá vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ có giá cao hơn nhiều so với các loại thương hiệu vàng miếng khác (trung bình 26,80 triệu đồng), ở mức 27,45 triệu đồng một lượng. Do đó, hôm nay công ty này phải điều chỉnh giảm để phù hợp hơn với giá thực tế. Các doanh nghiệp khác thì lại tăng lên gần 27 triệu đồng một lượng. Như vậy, hiện các thương hiệu vàng miếng trong nước đã có giá gần tương đồng nhau trên dưới 27 triệu đồng một lượng.Nếu tính theo vàng thế giới lúc10h sáng nay (giờ Hà Nội) tại 1.125 USD một ounce, tỷ giá tự do 19.000 đồng thì vàng miếng trong nước quy đổi có giá khoảng 26 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng thực tế gần 1 triệu đồng.Trên các sàn vàng, không khí giao dịch sôi động ngay từ đầu giờ khi giá vàng thế giới tăng cao. Lệnh đặt mua và bán đều có số lượng lớn 200 đến 300 lượng mỗi lệnh. Tuy nhiên, lệnh bán có phần áp đảo mua khi nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng chốt lời.Giá mở cửa phiên giao dịch hôm nay dao động quanh 23,901 triệu đồng. Tính đến 9h30 sáng, tổng khối lượng khớp lệnh tại Trung tâm giao dịch vàng Sacombank SBJ đạt trên 200.000 lượng. Giá biến động trong biên độ 23,781- 24,226 triệu đồng mỗi lượng. Mức chênh lệch giữa giá thấp nhất và cao nhất tại thời điểm này là 445.000 đồng.Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao mới 1.125,30 USD mỗi ounce ngay đầu giờ sáng nay tại châu Á, do đồng USD yếu đi và lo ngại lạm phát. Như vậy, với giá kỷ lục này, vàng thế giới đã vượt qua đỉnh cao của tuần trước (12/11) là 1.122 USD. Lúc10h sáng nay (giờ Hà Nội) vàng có giá 1.123 USD, tạm thời mất đi 2 USD so với giá mở cửa.Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia trong nước cho rằng, vàng gặp sự kháng cự tại vùng 1.125 USD, xa hơn là vùng 1.130 USD. Nếu vượt những mức này thì vàng sẽ còn bức phá xa, nếu không thì với những vùng giá cao như hiện nay, vàng có thể chịu sức ép chốt lời và điều chỉnh trở lại trong ngắn hạn.Về dài hạn, Toby Hassall, nhà phân tích của CWA Global Markets Pty Ltd ở Sydney nói rằng, giá vàng sẽ hướng đến mức tăng 1.150 USD một ounce trước khi kết thúc năm nay.Hôm nay, thị trường đón nhận nhiều chỉ số kinh tế quan trọng. Tại châu Âu với chỉ số CPI, thị trường Mỹ với doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất bang New York và bài phát biểu của ông Bernanke chủ tịch Fed.Công ty Sacombank -SBJ nhận định, xu hướng tăng giá vẫn còn mạnh trong ngày hôm nay, kháng cự đầu tiên và quan trọng tại 1.127 USD. Dự kiến biên độ: 1.117-1.130 USD. Đa số các chỉ số kinh tế công bố hôm nay đều được đánh giá sẽ có sự tác động cải thiện mạnh mẽ đến giá vàng.