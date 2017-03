Giá vàng đi ngược với xu hướng thế giới

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI mua bán sỉ vàng miếng SJC ở 41,88-41,94 triệu đồng, tăng 40.000 đồng so với sáng 2/7. Trong khi đó, bán lẻ được đơn vị này niêm yết quanh 41,86-41,96 triệu đồng. Tương tự, tại TP HCM lúc 8h23, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ công bố giá mua bán là 41,82-41,92 triệu đồng.



Theo đại diện PNJ, thời gian gần đây, thị trường vàng trong nước ít sóng khiến nhu cầu giao dịch diễn biến khá chậm chạp và kém hấp dẫn.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ trước nỗi lo kinh tế toàn cầu đi xuống. Các báo cáo gần đây đều cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đồng loạt đi xuống. Ngành sản xuất Mỹ tháng 6 giảm lần đầu tiên trong gần 3 năm khi các đơn hàng mới giảm mạnh. Tại khu vực đồng tiền chung EU, tỷ lệ thất nghiệp cũng thiết lập mức cao kỷ lục mới 11%.



Theo đó, giá vàng trong suốt phiên giao dịch của ngày đầu tuần không có nhiều biến động. Giá chỉ xoay quanh vùng hẹp 1.590-1.600 USD một ounce. Sau đó, đóng cửa ngày giảm nhẹ 3 USD so với phiên cuối tuần trước, quanh 1.596 USD. Cùng lúc, hợp đồng vàng giao tương lai thang 8 cũng để mất 5,8 USD, xuống 1.598,50 đôla.



Bước sang thị trường châu Á sáng nay, kim loại quý chưa xác định rõ hướng đi. Tính đến 8h30, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng có giá 1.596,10 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.930 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi tương đương với 40,27 triệu đồng. Như vậy, khoảng chênh giữa giá vàng trong và ngoài nước hiện nay dao động quanh 1,5-1,7 triệu đồng (mua vào và bán ra).



Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương vẫn neo ở mức 20.828 đồng. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại đã nâng giá USD thêm 20 đồng so với hôm qua.



Theo đó, Vietcombank đầu ngày công bố giá mua và bán quanh 20.870-20.930 đồng. Trong khi đó, ACB công bố giá mua bán thấp hơn Vietcombank 20 đồng, dao động tại 20.850-20.910 đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)