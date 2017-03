Giá vàng đi xuống đầu tuần

Thị trường vàng trong nước sáng nay đi xuống nhẹ dù quốc tế đang tăng vài USD mỗi ounce. Lúc mở cửa, vàng SJC tại TP HCM được niêm yết tại 41,72 triệu đồng, nhưng giảm còn 41,65 triệu đồng tính đến 9h. So với cuối tuần, giá hiện thấp hơn 90.000 đồng.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết mua vào - bán ra vàng miếng SJC ở 41,57 - 41,67 triệu đồng lúc 9h, giảm 80.000 đồng so với hôm thứ bảy. Trước đó, thị trường vừa trải qua tuần giảm giá lớn nhất kể từ sau Tết Âm lịch với mỗi lượng mất 800.000 đồng.



Cuối tuần vừa rồi, chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước vọt lên 1,8 triệu đồng, do thị trường thế giới đi xuống mạnh nhưng doanh nghiệp giữ nguyên niêm yết. Sáng nay, khoảng cách này còn 1,6 đến 1,7 triệu đồng, nhưng vẫn cao so với mức 900.000 đồng đầu tuần trước.



Thị trường vàng thế giới đi lên nhẹ trong sáng thứ hai. Tính đến 8h43 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.583,10 USD, tăng nhẹ 2,70 USD so với mở cửa. Trong phiên giao dịch thứ sáu tuần trước, thị trường rơi xuống đáy kể từ đầu tháng một ở 1.573 USD một ounce.





