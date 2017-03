Giá vàng diễn biến ngược quy luật

Giới quan sát bắt đầu đưa ra những nhận định cho rằng, giá vàng đã đến lúc hoàn thành một giai đoạn “leo thang” không biết mệt.

Chốt phiên giao dịch hôm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 4,5 USD/oz (0,48%), còn 925,7 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2008 cũng giảm 4,8 USD/oz (0,5%), còn 927 USD/oz.

Đồng USD trên thị trường thế giới ngày hôm qua chịu sức ép mất giá từ nhiều phía. Các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp tại Washington tiếp tục có những nhận định bi quan về kinh tế Mỹ, đồng thời hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhóm này lại tỏ ra kém sẵn sàng trong việc can thiệp đảo ngược xu thế mất giá của USD.

Một đại gia công nghiệp tại Mỹ là tập đoàn General Electrics (GE) - vốn được coi là một trong những biểu tượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới - đã khiến thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua chao đảo khá mạnh sau khi công bố mức lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới quan sát và mức dự báo tăng trưởng bị cắt giảm cho thời gian tới. Thị trường cũng đang lo ngại những báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 sắp công bố của các tập đoàn tài chính lớn như Citigroup và Merrill Lynch sẽ đem thêm “hung tin” tới Phố Wall.

Những thông tin này khiến đã khiến giá trị đồng USD so với Euro giảm mạnh trên thị trường Mỹ hôm qua và hiện ở mức 1 Euro đổi được trên 1,58 USD. Một số nhà quan sát cho rằng, USD sẽ còn rơi xuống ngưỡng 1 Euro tương đương 1,6 USD.

Giá dầu thế giới hôm qua tăng nhẹ, với giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6/2008 tại New York tăng thêm 0,03 USD/thùng, lên mức 110,14 USD/thùng do áp lực nguồn cung vẫn là yếu tố chính tác động tới thị trường.

Mặc dù vậy, giá vàng trong nước sáng nay lại được điều chỉnh tăng nhẹ. Giá vàng SJC lúc 10h sáng theo thông tin công bố trên website của công ty là 1.804.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.814.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 5.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 1.798.000 đồng/chỉ và bán ra ở mức 1.813.000 đồng/chỉ, tăng 4.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Biến động trái chiều so với giá vàng thế giới này có thể được lý giải bằng việc xu thế bán tháo vàng của giới đầu tư trong nước từ mấy hôm trước đã lắng lại. Giả sử doanh nghiệp nhập khẩu vàng phải mua USD với giá khoảng 16.300 VND/USD, giá vàng trong nước hiện tại đang thấp hơn giá vàng thế giới.

Liên tục lên rồi xuống, giá vàng thế giới vừa khép lại một tuần đi lên. Giá vàng giao ngay tuần qua đã tăng 13,7 USD/oz (1,7%), còn giá vàng trong nước giảm nhẹ khoảng 4.000 đồng/chỉ.

“Rất có thể giá vàng sẽ “nghỉ ngơi” trong 1 - 2 tháng tới”, một nhà quan sát nhận xét. Trên thị trường vàng thế giới, số lượng các nhà đầu tư vào vàng cũng đã giảm xuống.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích nước ngoài đang khuyến nghị mua vàng tích lũy vào thời điểm này, vì giá vàng hiện đã thấp hơn tương đối so với giá dầu thô và nhiều loại hàng hóa khác. Thêm vào đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán tại Mỹ phiên hôm qua có thể thúc đẩy nhiều nhà đầu tư chuyển vốn sang vàng vào tuần tới.

Nhưng dù sao, sự thận trọng trong đầu tư vàng lúc này là cần thiết, vì thị trường thời gian qua luôn có những diễn biến khó lường, và đã không ít dự báo vừa đưa ra hôm trước đến hôm sau đã không còn giá trị.

Tỷ giá VND/USD sáng nay không có biến động nhiều. Tỷ giá do Vietcombank niêm yết là 16.070 VND/USD (mua vào) và 16.117 VND/USD (bán ra). Tỷ giá do Eximbank niêm yết là 16.073 VND/USD và 16.115 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá áp dụng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có cao hơn một chút, ở mức 16.090 VND/USD (mua vào) và 16.130 VND/USD (bán ra).