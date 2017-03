Giá vàng đồng loạt lao dốc, chênh lệch vẫn cao

Sáng nay 19/1, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 45,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 45,68 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh giảm mỗi chiều 200.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Theo công bố từ Công ty VBĐQ Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết cho thị trường Hà Nội lúc 9h sáng nay ở mức 45,48 triệu đồng/lượng - 45,68 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 230.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ điều chỉnh giảm tương ứng mỗi chiều 100.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 45,4 triệu đồng/lượng - 45,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước giảm phiên sáng nay do ảnh hưởng chính từ xu hướng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường này vẫn duy trì mức cao trên 3 triệu đồng/lượng (nghiêng về giá vàng trong nước).

Như vậy, với phiên mở cửa chốt tuần giảm giá sáng nay, tính chung 1 tuần giao dịch, giá vàng miếng trong nước tăng gần 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm nhẹ phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng mạnh nhất gần 2 tháng và là tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, vào sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco giảm 2,4 USD so với giá chốt phiên trước đó, lùi xuống mức 1.684,7 USD/ounce.

Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 2 chốt phiên giảm 3,8 USD, xuống còn 1.687 USD/ounce. Phiên hôm qua, giá vàng quay đầu giảm sau khi báo cáo cho thấy, niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ ở mốc thấp nhất hơn 1 năm.

Đầu phiên, giá vàng được hỗ trợ nhờ lực mua vật chất từ Trung Quốc để chuẩn bị cho Tết Âm lịch trong tháng 2 và những số liệu lạc quan của nền kinh tế Trung Quốc.

Theo số liệu vừa công bố, tăng trưởng GDP quý IV/2012 của Trung Quốc đạt 7,9%,tăng so với dự báo 7,8% của các chuyên gia. Cũng theo báo cáo vừa công bố, sản lượng công nghiệp quý IV của Trung Quốc tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo, trong khi doanh số bán lẻ tăng 15,2%.

Tuy nhiên, tính chung tuần này, giá vàng kỳ hạn tăng 1,6%, tuần tăng mạnh nhất gần 2 tháng và là tuần tăng thứ hai liên tiếp. Và có thời điểm, giá vàng tăng đạt mức 1.695,5 USD/ounce, mức cao nhất 1 tháng.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, giá vàng hiện đang dao động ngay dưới đường trung bình động 50 ngày tại 1.696 USD/ounce và 1.700 USD/ounce là mốc kháng cự. Do đó, giá vàng cần phá vỡ mốc 1.700 USD để tăng cao hơn.

Xét trong dài hạn, giới chuyên gia cho rằng, việc thị trường kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục kích thích tiền tệ và lo ngại xung quanh vấn đề trần nợ công của Mỹ sẽ tiếp tục trợ giá vàng.

Theo An Hạ (Dân trí)