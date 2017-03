Giá vàng đồng loạt xuống dưới 35 triệu đồng

Vàng miếng SJC mở cửa đầu ngày ở 34,90-34,97 triệu đồng, với giá mua vào mất 200.000 đồng trong khi bán ra sụt giảm tới 230.000 đồng so với sáng qua. Cùng lúc, các hiệu kim hoàn tại TP HCM công bố giá quanh 34,88-34,98 triệu đồng.

Thương hiệu vàng SBJ sau khi nhích nhẹ vài chục nghìn đồng trong ngày hôm qua, giờ cũng quay đầu lao dốc. Lúc 7h30, doanh nghiệp báo giá mua và bán 34,83-34,97 triệu đồng, mất 180.000 đồng mua vào nhưng bán ra giảm tới 320.000 đồng so với 15/11.

Như vậy, nếu so với đỉnh cao 38,20 triệu đồng được xác lập hôm 9/11, giá vàng đã giảm hơn 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá thế giới hiện chỉ mất khoảng 68 USD (khoảng 1,7 triệu đồng) so với đỉnh cao 1.424,60 USD.

Điểm dễ nhận thấy hiện nay là sau hàng loạt biện pháp bình ổn thị trường vàng của các cơ quan chức năng như cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng, giảm thuế nhập khẩu từ 1% về 0%... giá kim loại quý đang dần trở lại trạng thái ổn định. Chênh lệch giữa mua và bán không còn lớn. Đối với SJC, khoảng cách thu gom và bán ra hiện chỉ 70.000 đồng còn SBJ là 140.000 đồng (hôm qua biên độ này lên tới 280.000 đồng, còn thời điểm sốt nóng hôm 9/11 lên tới 1-2 triệu đồng).

Thị trường đôla tự do giờ khá ổn định. Sáng nay, các điểm thu đổi báo giá bán chỉ còn 20.980 đồng một USD, giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi thu mua vẫn duy trì quanh 20.880-20.900 đồng.

Giá vàng quốc tế sau khi dao động quanh 1.370 USD mỗi ounce trong suốt phiên giao dịch châu Á và Âu đã nỗ lực đi lên trong giờ New York, có lúc vươn lên 1.375 USD. Tuy nhiên, ngay sau đó đã quay đầu rớt mạnh, mất liền mạch 20 USD khi để giá lao xuống chạm ngưỡng 1.355 USD trước áp lực mạnh lên của đồng bạc xanh. Hôm qua, chỉ số U.S Dollar index đã tăng 0,69% còn giá vàng mất 8,5 USD so với phiên liền trước và chốt phiên tại 1.359 USD một ounce. Cùng với sự mất giá của vàng, dầu thô cũng giảm 25 cent xuống còn 84,63 USD một thùng.

Hiện nay, thị trường hướng đến một nền kinh tế sáng sủa hơn trước những thông tin khả quan về gói cứu trợ ngăn chặn khủng hoảng nợ tại Ailen. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng điều chỉnh giảm mạnh, bởi các nhà đầu tư cho rằng một khi nước này được cứu trợ thì rất có khả năng tạo nên một làn sóng bán tháo tài sản thay thế do lo ngại cuộc khủng hoảng nợ đã giảm bớt.

Bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng quốc tế đang điều chỉnh giảm nhẹ. Tính đến 9h (giờ Hà Nội) mỗi ounce tương đương với 1.356,70 USD, giảm 2,7 USD so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 21.000 đồng, mỗi lượng quy đổi có giá khoảng 34,4 triệu đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)