Giá vàng đột ngột giảm, USD vẫn tăng giá

Vàng miếng SJC mua vào là 28,65 triệu đồng/lượng, bán ra 28,70 triệu đồng/lượng. Mức này giảm 150.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Khép lại một tuần biến động, giá vàng trong nước tăng 600.000 đồng/lượng trong tuần qua. Ngoài lý do giá thế giới tăng cao trong ba tuần thì giá vàng trong nước tăng do ảnh hưởng của tỉ giá VND/USD. Theo thống kê của Cục Thống kê TP.HCM (tính đến ngày 15 hằng tháng), trong tháng 8, giá vàng giảm 1,3% so với tháng trước, còn so với tháng 12-2009, vàng chỉ tăng 0,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, vàng đã tăng đến 31,58%.

Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng nóng, giao dịch phổ biến ở mức mua vào 19.510 VND/USD, bán ra 19.540 VND/USD, tăng 10 và 20 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD được đẩy lên mức kịch trần là 19.500 VND/USD trong khi giá thu mua là 19.460 VND/USD.

T.HẢI