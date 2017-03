Giá vàng dưới 45 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, thị trường vàng trong nước dao động quanh mốc 44,9 triệu đông, tăng vài chục nghìn đồng so với thứ bảy. Diễn biến này ngược chiều với thế giới hiện giảm nhẹ so với cuối tuần trước.



Tại TP HCM, lúc mở cửa các doanh nghiệp đẩy niêm yết bán vàng lên 44,92 triệu đồng, cao hơn 70.000 đồng so với sáng thứ bảy. Tuy nhiên giá giảm nhẹ sau đó, còn 44,89 triệu đồng tính đến 9h.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá mua bán lẻ vàng miếng SJC lần lượt ở 44,70 - 44,90 triệu đồng, không thay đổi so với cuối tuần.



Sacombank-SBJ thì tăng 60.000 đồng, công bố mua bán ở 44,69 - 44,89 triệu đồng tính đến 9h sáng.



Thị trường vàng trong nước trầm lắng những tuần gần đây khi giá ít biến động. Thông thường như các năm trước, thị trường ít sóng lớn vào tháng cuối cùng của năm, sau khi bứt phá mạnh mẽ vào tháng 8 đến tháng 11. Những ngày gần đây. các doanh nghiệp cho biết giao dịch đều chậm lại, tuy nhiên lượng mua vẫn cao hơn so với bán.



Giá vàng quốc tế tiếp tục chững lại trong sáng thứ hai sau khi Hội nghị thượng đỉnh châu Âu cuối tuần vừa rồi không đem lại một kế hoạch cụ thể nào cho cuộc khủng hoảng nợ kéo dài đã 2 năm.



Tính đến 8h49 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.708,40 USD. thấp hơn đường giá trung bình của 50 ngày ở 1.7009,46 USD.



Cuối tuần trước, châu Âu đã nhất trí đưa ra một dự thảo mới trong việc phối hợp sâu rộng về mặt kinh tế trên toàn khu vực. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu là Anh đã từ chối tham gia kế hoạch này cùng 26 nước khác. Hiện giới đầu tư lại quang sang chờ kết quả đấu giá trái phiếu Chính phủ Italy và Tây Ban Nha vào cuối tuần vừa rồi, được dự báo sẽ tiếp tục tăng.





