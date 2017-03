Giá vàng duy trì ở mức dưới 27 triệu đồng

Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC tại TP HCM có giá 26,74 - 26,84 triệu đồng, giảm nhẹ từ 10.000 đến 60.000 đồng so với cuối tuần. Đến 9h sáng nay, giá nhích nhẹ lên 26,77 - 26,85 triệu đồng.

Vàng miếng Thần tài Sacombank lúc 8h30 sáng nay có giá 26,70 - 26,80 triệu đồng. Các doanh nghiệp tại Hà Nội công bố giá ở 26 76 - 26,90 lúc 9h30 sáng, không mấy thay đổi so với hôm cuối tuần. Khoảng cách mua vào bán ra được các cửa hàng duy trì ở mức 100.000 đồng.

Suốt tuần qua, giao dịch trên thị trường vàng vật chất trầm lắng do nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá giảm. Tuy nhiên sáng nay, việc thị trường vàng duy trì vững vàng ở dưới mốc 27 triệu đồng và có xu hướng nhích nhẹ, khiến một số nhà đầu tư cho rằng đã đến lúc mua vàng.

Lực mua cũng đang được ưu tiên hơn trên các sàn vàng trong nước đầu ngày 14/12. Giá khớp lệnh lúc 10h sáng tăng nhẹ hơn 100.000 đồng so với mở cửa. Tuy nhiên, không khí giao dịch không mấy sôi động do biểu đổ giá thế giới lặng sóng. Tính đến 9h10 sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 175.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,75 - 25,460 triệu đồng.

Giá vàng hiện khá rẻ so với thời điểm đỉnh cao cách đây vài tuần. Ảnh: Hoàng Hà

Sáng nay, thị trường vàng quốc tế có dấu hiệu phục hồi, leo khỏi mức đáy của 4 tuần hôm cuối phiên thứ 6 tuần trước. Tính đến 9h50, mỗi ounce vàng tương đương với 1.120,20 USD, tăng 5 USD so với mở cửa. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn kém hơn khoảng 20 USD so với đỉnh cao hôm thứ 6 ở 1.140 USD, và thấp hơn 100 USD so với kỷ lục của mọi thời lập được hôm 3/12 ở 1.226,10 USD. So với đầu năm, giá tăng 27%.

Đà tăng của thị trường đầu sáng nay khá mờ nhạt do kỳ nghỉ Noel và năm mới đang đến gần. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi phiên họp giữa Quỹ Dự trữ liên bang với các nhà hoạch định chính sách vào thứ 3 và thứ 4. Dự kiến trong phiên họp này, FED nhắc lại cam kết sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp thêm một thời gian nữa. Thông thường, đây sẽ là tín hiệu xấu đối với giá đôla Mỹ và là tin tốt với thị trường vàng.

Tuy nhiên, giới đầu tư và phân tích vẫn lo ngại rằng đà tăng giá tới gần 1.300 USD gần đây là quá mức, do đó, xu hướng điều chỉnh giảm là tất yếu. "Tốc độ tăng giá của vàng cao hơn nhiều so với các loại hàng hóa khác. Do đó, không ngạc nhiên khi vàng là loại hàng hóa đầu tiên điều chỉnh giảm. Thị trường khó phục hồi ngay. Chúng tôi cho rằng tuần lễ trước Giáng sinh sẽ chứng kiến đà đua bán vàng", Hiroyuki Kikukawa, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty dịch vụ tài chính Nihon Unicom, Nhật Bản nhận định.

Trong vòng 8 năm qua, chỉ số Dollar Index đã mất tới 61% giá trị. Tuy nhiên, trong cùng thời gian đó, giá vàng tăng tới 365%. Giới chuyên gia cho rằng đây là mức tăng quá nhiều nếu dựa theo lý thuyết đồng đôla yếu là nguyên nhân dẫn đến vàng lên giá.

Theo Moscow Times, ngân hàng trung ương Nga trong tuần này quyết định chi 1 tỷ USD để mua 30 tấn vàng từ một công ty trong nước. Đây là diễn biến mua mới nhất sau hàng loạt ngân hàng trung ương như Ấn Độ, Mauritius và Đức. Các chuyên gia cho rằng việc các ngân hàng trung ương tăng tích trữ sẽ lấy đi một lượng lớn vàng ra khỏi thị trường, khiến giá có cơ hội đi lên.

Theo Thanh Bình (VNE)