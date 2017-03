Giá vàng gần 48 triệu đồng

Người đầu tư đang tìm đến vàng như kênh trú ẩn

an toàn nhất hiện nay. Ảnh: Tuệ Minh.

Theo Tuệ Minh ( VNE)



Các doanh nghiệp tại Hà Nội sáng nay lúc 8h30 niêm yết mua bán ở 47,5-47,82 triệu đồng, tăng 700.000 đồng chiều thu gom và gần 800.000 đồng chiều bán ra so với chốt tuần trước. Tại TP HCM, giá mua vào tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.Tập đoàn DOJI 8h45 sáng niêm yết mua bán lẻ ở 47,45-47,85 triệu đồng. Biên độ chênh lệch 400.000 đồng. Riêng mua bán buôn, giá thu gom đắt hơn bán lẻ 50.000 đồng còn chiều bán ra lại rẻ hơn 50.000 đồng.Tuy nhiên ít phút sau, đơn vị này quyết định thu hẹp biên độ mua bán, bằng cách tăng giá mua vào. Giá mua lẻ lúc 9h05 phút là 47,55 triệu đồng, trong khi mua buôn cũng tăng thêm 50.000 đồng lên 47,6 triệu đồng. Biên độ mua bán nhờ vậy thu hẹp còn 200.000-300.000 đồng mỗi lượng.Thị trường quốc tế sáng nay cũng ghi nhận phiên tăng đột ngột. Lúc 8h30 giờ Việt Nam, tại phiên châu Âu, vàng giao ngay chốt trên 1.872 USD mỗi ounce. So với chốt tuần trước, mỗi ounce đã tăng 19 USD.Giá vàng tăng trước sự trượt giá mạnh của đồng đôla Mỹ so với các loại ngoại tệ khác, mà xuất phát điểm chính là những bất ổn tiềm tàng trong nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Ngoài ra, các nhà đầu tư quốc tế có xu hướng lo lắng về sự phục hồi kinh tế châu Âu, Trung Quốc, Mỹ.Tỷ giá liên ngân hàng sáng nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn neo ở 20.618 đồng.Các ngân hàng thương mại đầu ngày có xu hướng bình ổn mua bán. Vietcombank vẫn giữ nguyên mức giá của thứ bảy tuần trước là 20.800 đồng mua vào, 20.824 đồng bán ra. ACB cũng niêm yết tương tự.Trên thị trường tự do, giá USD sau những ngày hạ nhiệt đã gần chạm mốc 21.000 đồng, tăng mạnh so với trước. Tại Hà Nội, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá là 20.940-20.960 đồng (mua vào - bán ra). So với ngân hàng thương mại, giá thu gom đang cao hơn khoảng 140 đồng chiều thu gom, chiều bán ra đắt hơn ngân hàng khoảng 120 đồng.