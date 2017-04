Giá vàng, giá dầu đồng loạt phục hồi

4 tháng ảm đạm của thị trường vàng

Giá vàng miếng các thương hiệu trong nước sáng nay dao động trong khoảng 2.101.000-2.105.000 đồng/chỉ (mua vào) và dưới 2.110.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng khoảng 5.000 đồng/chỉ so với giá sáng qua. Mốc giá 21 triệu đồng/lượng đã được tái lập ở đầu mua vào, sau khi không duy trì được trong buổi sáng hôm qua.

Giới kinh doanh vàng nhận định, vùng giá vàng từ 2.100.000-2.150.000 đồng/chỉ là khoảng giá rất kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trong thời gian giá vàng bám trụ trong vùng này trong khoảng 3 tuần trở lại đây đang khiến không khí giao dịch trên thị trường vàng miếng càng thêm phần ảm đạm. Ngoài những người phải mua bán vàng vì lý do bất khả kháng, hầu như không có nhà đầu tư lớn nào có ý định rót vốn vào vàng ở thời điểm hiện nay.

Trong 4 tháng qua, việc giá vàng leo cao, kết hợp với sự sôi động của thị trường chứng khoán và sự ấm lên của thị trường bất động sản, đã khiến kim loại quý này giảm bớt sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) tại Hà Nội lúc 9h30 sáng nay đứng ở mức 2.105.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.109.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng Rồng Thăng Long tương ứng là 2.104.000 đồng/chỉ và 2.109.000 đồng/chỉ.

Vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra ở cùng thời điểm trên lần lượt là 2.101.000 đồng/chỉ và 2.108.000 đòng/chỉ. Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng Phượng Hoàng ở mức 2.108.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.108.000 đồng/chỉ (bán ra).

Mấy phiên điều chỉnh giảm mạnh gần đây của giá vàng và việc xuất hiện những dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể tụt sâu hơn khiến giới đầu tư vàng trở nên thận trọng hơn với quyết định mua bán. Đại diện của PNJ cho biết, khối lượng giao dịch (cả mua và bán) của toàn hệ thống công ty trên trong ngày hôm qua đạt khoảng 4.000 lượng, có giảm so với mấy ngày trước, trong đó lượng bán ra ít hơn lượng mua vào.

Giá khớp lệnh trên sàn vàng SBJ sáng nay đã không còn mốc dưới 20 triệu đồng/lượng như ở sáng qua. Tính tới thời điểm 9h57, tại sàn này có hơn 270.000 lượng vàng được khớp lệnh thành công, với giá khớp lệnh dao động trong khoảng 20,02-20,16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng yếu

Giá vàng thế giới đêm qua và sáng nay phục hồi do đồng USD suy yếu và giá dầu phục hồi mạnh trở lại. Sau khi di chuyển trong biên độ hẹp 930-937 USD/oz, giá vàng giao ngay tại thị trường New York kết thúc phiên giao dịch hôm qua ở mức 934,7 USD/oz, tăng 4,3 USD/oz (0,5%) so với giá đóng cửa phiên trước.

Đà phục hồi này kéo dài sang phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, với giá vàng giao ngay biến động trong vùng 936-938 USD/oz.

Thời gian gần đây, giá vàng, dầu, USD và chứng khoán thế giới thường diễn biến theo quy luật là mỗi khi có tin tốt, chứng khoán lên điểm, USD giảm giá, dầu thô lên giá, vàng cũng tăng giá theo. Ngược lại, mỗi khi có tin xấu, chứng khoán giảm điểm, USD lên giá, dầu thô giảm giá, giá vàng cũng giảm theo.

Tuy nhiên, như đã phân tích trong những bản tin gần đây, những yếu tố bất lợi cho giá vàng hiện vẫn đang tạm thời thắng thế trên thị trường.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua lên điểm nhờ thông tin lợi nhuận khả quan của những tập đoàn lớn như MasterCard, Tyco International, Motorola… Giá cổ phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản bằng đ USD, khiến đồng tiền này giảm giá. Hiện tỷ giá Euro/USD là 1 Euro tương đương trên 1,41 USD, so với mức hơn 1,40 USD đổi được 1 Euro ở sáng qua.

Tuy nhiên, các phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ trong tuần này vẫn đang nhận được lượng đặt mua khổng lồ do với mức lạm phát thấp hiện nay, loại tài sản này đang trở nên rẻ hơn trong mắt giới đầu tư. Do đó, tỷ giá đồng USD vẫn đang ít nhiều được nâng đỡ bởi hoạt động đấu giá trái phiếu này.

Giá dầu phục hồi mạnh mẽ

Giá dầu thô đêm qua phục hồi mạnh nhờ sức kéo của thị trường chứng khoán Phố Wall và sự giảm giá của đồng USD. Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 3,59 USD/thùng (6%), đạt mức 66,94 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng giá mạnh nhất từ ngày 9/4 trở lại đây.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/7, giá dầu tại New York đã giảm tới 5,8%.

Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu tại New York chưa có nhiều biến động so với giá đóng cửa hôm qua. Vào lúc 10h34 giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9 giao dịch điện tử tại thị trường này tăng 0,41 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm qua, lên 67,35 USD/thùng.

Trong nước, tỷ giá USD liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.967 VND/USD, giảm 3 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.815 VND/USD.