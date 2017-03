Giá vàng giảm 100.000 đồng

Mở cửa ngày hôm nay, Tập đoàn DOJI công bố giá thu mua vàng SJC quanh 41,73 triệu đồng, trong khi bán ra ở 41,80 triệu đồng, giảm tương ứng 90.000 đồng và 100.000 đồng so với cùng thời điểm 17/7.



Tương tự, giá vàng miếng PNJ-DAB bán ra tại thị trường TP HCM cũng dao động quanh mốc 41,77 triệu đồng một lượng, còn mua vào là 41,7 triệu đồng. Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC do Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết tại thị trường Hà Nội là 41,75-41,82 triệu đồng, giảm 70.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Nguyên nhân theo PNJ là do giá vàng thế giới mở cửa sáng nay thấp hơn 10 USD so với phiên 17/7.



Đại diện PNJ cho biết, trong ngày giao dịch hôm qua, sức mua và bán đều chậm. Khối lượng mua giảm đáng kể trong khi nhu cầu bán ra của thị trường tăng nhẹ do giá vàng trong nước duy trì ở mức cao gần 41,9 triệu đồng một lượng cho đến cuối phiên hôm qua làm nhu cầu vàng vật chất kém hấp dẫn. Tổng khối lượng bán ra chỉ duy trì trong khoảng 750 lượng trong suốt phiên giao dịch 17/7.



"Sức mua có thể hồi phục nhẹ trong ngày hôm nay nhưng có thể không mạnh do thị trường còn kỳ vọng vàng có thể giảm sâu hơn", đại diện này dự báo.



Trên thị trường thế giới, sau phát biểu của chủ tịch FED Bernanke, giá vàng đã lao dốc hơn 20 USD trong phiên giao dịch tại thị trường New York. Sau đó, giá dần hồi phục khi về cuối phiên do các nhà đầu tư nhanh chóng tiến hành mua chốt lời trạng thái bán khi không tìm thấy dấu hiệu kích thích kinh tế nào. Theo đó, kim loại quý quốc tế chốt ngày tại 1.582 USD một ounce.



Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng chưa xức định rõ hướng đi. Tính đến lúc 8h50 sáng, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh mốc 1.583,30 USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá 20.950 đồng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương với gần 40 triệu đồng.





Theo Lệ Chi (VNE)