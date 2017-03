Giá vàng giảm 120.000 đồng/lượng

Tại một số hiệu kim hoàn ở TP.HCM cũng niêm yết giá thu mua quanh 28,14 triệu đồng và bán ra 28,24 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa mua và bán được các đơn vị này nâng lên 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm là do vàng châu Á sáng 13-7 được niêm yết với giá 1.197 USD/ounce, giảm 3,2 USD/ounce so với ngày 12-7. Giá vàng giảm về bên dưới ngưỡng 1.200 USD là do ngày 12-7, tại New York (Mỹ), đồng USD tăng giá trở lại.

AT