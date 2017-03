Giá vàng giảm 1,6 triệu đồng trong tháng 5

Giá vàng sáng nay tiếp đà đi xuống, sau khi thị trường quốc tế liên tục giảm vào cuối ngày hôm qua và đầu phiên hôm nay. Nếu như chiều qua, Tập đoàn DOJI báo giá bán vàng SJC ở 41,43 triệu đồng, thì đến 9h25 sáng nay còn 41,40 triệu đồng một lượng. Niêm yết mua vàng cũng hạ 30.000 đồng xuống 41,30 triệu đồng. Tại TP HCM, doanh nghiệp niêm yết mua vào - bán ra vàng miếng SJC lần lượt ở 41,18 - 41,38 triệu đồng tính đến 9h21.







Giá vàng mất tới 1,6 triệu đồng một lượng trong tháng vừa rồi. Ảnh: minh họa

Giá vàng mất tới 1,6 triệu đồng một lượng trong tháng vừa rồi. Ảnh: minh họa

Theo Thanh Bình ( VNE)



Nếu như trong tháng 4, mỗi lượng vàng mất 1,2 triệu đồng thì sang tháng 5, con số này tăng lên 1,6 triệu đồng. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm ngoái, khi mỗi lượng SJC "bốc hơi" tới 3,55 triệu đồng một lượng.Tuy nhiên, mức giảm 1,6 triệu đồng này vẫn không thấm vào đâu so với thị trường quốc tế. Tính chung cả tháng qua, giá vàng thế giới giảm 6,1%, tương đương hơn 100 USD mỗi ounce. Nếu quy ra tiền Việt, mức giảm này tương đương 2,6 triệu đồng. Các doanh nghiệp điều chỉnh dè dặt khiến khoảng cách giữa vàng nội và ngoại lên trên 2 triệu đồng những ngày gần đây. Hiện mỗi lượng vàng thế giới tương đương 39,3 triệu đồng (đã bao gồm các chi phí liên quan).Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới giảm 1,50 USD, xuống 1.564,20 USD một ounce. Đến sáng nay, biểu đồ giá vẫn theo hướng đi xuống trong phiên giao dịch tại châu Á. Lúc 9h18 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.554,60 USD, mất 5,60 USD so với mở cửa. So với cuối năm ngoái, mặt bằng giá hiện nay thấp hơn khoảng 10,5% vào tháng 12/2011.