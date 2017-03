Giá vàng giảm 400.000 đồng/lượng, USD lên 20.100 đồng

Tuy nhiên, đến buổi chiều giá đã tăng 100.000 đồng/lượng so với buổi sáng, mua vào là 32,94 triệu đồng/lượng, bán ra là 33 triệu đồng/lượng.

So với mức giảm 2,5% của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn do giá USD thị trường tự do tăng mạnh. Giá vàng trong nước đang đứng cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 650.000 đồng/lượng (tính theo giá USD tự do, chưa gồm thuế, phí).

 Đầu giờ sáng 20-10, giá USD tự do tại nhiều điểm giao dịch được đẩy lên mức mua vào là 20.000 VND/USD, bán ra là 20.050 VND/USD, tăng 20 VND/USD so với chiều 19-10. Tuy nhiên, đến chiều qua, giá USD tự do và tại các tiệm vàng được giao dịch ở mức mua vào là 20.050 VND/USD, bán ra là 20.100 USD. Ba ngày qua, giá USD đã tăng khoảng 250 VND/USD.

H.HÀ