Giá vàng giảm 800.000 đồng một lượng

Sáng thứ bảy, giá vàng trong nước không thay đổi nhiều so với cùng thời điểm hôm qua, dù thị trường quốc tế mất hơn 13 USD mỗi ounce, tương đương hơn 320.000 đồng mỗi lượng. Tại TP HCM, doanh nghiệp đang niêm yết SJC ở 41,59 - 41,74 triệu đồng (mua vào - bán ra). So với đầu tuần, giá mất hơn 800.000 đồng một lượng và là tuần giảm lớn nhất từ đầu tháng 2 đến nay. Gần đây nhất giá vàng hạ 750.000 một tuần là dịp sau Tết Âm lịch. Còn tại Hà Nội, SJC tại hệ thống thuộc Tập đoàn DOJI đứng ở 41,65 - 41,75 triệu đồng mỗi lượng.







Vàng trong nước hiện đắt hơn thế giới 1,8 triệu đồng. Ảnh: ecns.cn

Vào đầu tuần, vàng trong nước ở thế giảm mạnh hơn thế giới, khiến khoảng cách giá nội và ngoại co hẹp chỉ còn 900.000 đồng. Tuy nhiên đến hai ngày cuối tuần, các doanh nghiệp lại chỉ giảm nhẹ, thậm chí điều chỉnh tăng niêm yết khi thế giới xuống sâu. Kết quả là giá vàng SJC hiện cao hơn quốc tế trên dưới 1,8 triệu đồng mỗi lượng. Tổng cộng trong tuần vừa rồi, trong khi giá thế giới hạ gần 4%, niêm yết của các doanh nghiệp giảm chưa đến 1%.Còn trên thị trường quốc tế, chốt phiên thứ sáu, biểu đồ giá vàng tại sàn Comex ở New York tiếp tục đi xuống, đưa giá chốt tuần mất gần 4% so với đầu tuần. Hợp đồng giao tháng sáu mất 11,50 USD trong ngày hôm qua, tương đương 0,7% mỗi ounce xuống 1.584 USD một ounce. Giá vàng giao ngay mất 13 USD xuống 1.580 USD.Tuần vừa rồi, giá vàng khiến nhà đầu tư lo lắng khi thủng mốc 1.600 USD. Giới phân tích cho rằng điều này khiến kim loại quý sẽ càng khó khăn trong nỗ lực phục hồi.