Giá vàng giảm còn 43,75 triệu đồng/lượng

Theo Lê Trần (TNO)

Lúc 9 giờ 40 phút sáng nay, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở mức 43,66 - 43,73 triệu đồng/lượng (mua - bán).Mức giá trên giảm 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 25.3, đồng thời giảm 170.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua.Mặc dù giảm, nhưng hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn so với giá thế giới 3,1 triệu đồng/lượng.Còn trên thị trường thế giới, giá vàng có phiên biến động mạnh, có lúc giảm mạnh 24 USD về mức thấp nhất trong vòng một tuần qua - 1.589,2 USD/ounce, sau khi Síp đạt được thỏa thuận nhằm tránh đổ vỡ hệ thống ngân hàng cùng những lo ngại về bất ổn kinh tế ở khu vực đồng euro lắng dịu. Điều này, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.Tuy nhiên, đóng cửa phiên 25.3 (rạng sáng 26.3, giờ Việt Nam), giá vàng hồi phục trở lại và chốt ở mức 1.604,6 USD/ounce, chỉ giảm 1,5 USD so với phiên liền trước.Trong khi đó, sáng nay 26.3, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 20.950 đồng/USD.Tại Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD ở mức 20.920 - 20.960 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên không đổi so với ngày hôm qua.Giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ, ở mức 21.000 - 21.020 đồng/USD.