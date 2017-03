Giá vàng giảm còn 44,12 triệu đồng/lượng

Mở cửa đầu ngày, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở mức 44,04 - 44,12 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mức giá trên giảm 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều 13.3, đồng thời giảm 30.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Mặc dù giảm, nhưng hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn so với giá thế giới 3,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên 13.3 (rạng sáng 14.3, giờ Việt Nam), giá vàng tại New York (Mỹ) chốt ở mức 1.590,1 USD/ounce, giảm 3,4 USD so với phiên liền trước. Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, các chỉ số cơ bản đều tiếp tục lập mức cao kỷ lục. Thêm vào đó, những dấu hiệu lạc quan về kinh tế toàn cầu khiến đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Cũng trong sáng 14.3, tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 20.950 đồng/USD.

Tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD được niêm yết ở mức 20.920 - 20.960 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên không đổi so với ngày hôm qua. Tại một số ngân hàng thương mại khác, tỷ giá giao dịch đồng USD cũng ổn định.

Theo Lê Trần (TNO)