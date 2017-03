Giá vàng giảm còn 47,7 triệu đồng/lượng

Theo Lê Trần (TNO)

Mở cửa đầu ngày, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 47,45 - 47,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Đến 9 giờ 50 phút, giá vàng tăng nhẹ trở lại, lên mức 47,5 - 47,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Vàng Phượng Hoàng PNJ-DongABank niêm yết ở mức 47,5 - 47,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Trong khi đó, vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục duy trì mức giá thấp nhất trong nước, giao dịch ở mức 44,1 - 44,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).Hiện giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.* Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9.10 (rạng sáng 10.10, giờ Việt Nam), giá vàng tại New York (Mỹ) chốt ở mức 1.764,6 USD/ounce, giảm 11,3 USD so với phiên liền trước.Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp, trước những lo ngại kinh tế toàn cầu đi xuống sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo kinh tế toàn cầu đang suy thoái trầm trọng và cắt giảm dự báo tăng trưởng.Thêm vào đó là sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc cũng làm giảm nhu cầu đầu tư vàng như tài sản chống lạm phát.Còn tại thị trường châu Á, sáng 10.10, giá vàng tiếp tục xu hướng giảm và dao động trong biên độ hẹp 1.765 - 1.760 USD/ounce.Theo bảng giao dịch điện tử Kitco, giá vàng thế giới lúc 10 giờ (giờ VN) ở mức 1.763,8 USD/ounce, giảm 2,3 USD so với giá mở cửa đầu ngày.* Hôm nay (10.10), tỷ giá đồng USD vẫn được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.Tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá giao dịch đồng USD được niêm yết ở mức 20.840 - 20.880 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng/USD ở chiều mua và chiều bán ra so với ngày 9.10.Còn tại một số ngân hàng thương mại khác, tỷ giá giao dịch đồng USD cũng đồng loạt giảm.Cụ thể, tại Ngân hàng Eximbank, tỷ giá giao dịch đồng USD được niêm yết ở mức 20.820 - 20.890 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng/USD ở chiều mua và 10 đồng/USD ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày hôm qua.Tại Ngân hàng ACB, tỷ giá giao dịch đồng USD ở mức 20.820 - 20.880 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày 9.10.