Giá vàng giảm hơn 100.000 đồng một lượng

8h sáng nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán quanh 35,85-35,93 triệu đồng, giảm 100.000 đồng chiều thu gom và 90.000 đồng bán ra so với sáng qua. Nhưng nếu so với cuối ngày 20/12, giá nay đắt hơn 20.000-30.000 đồng mỗi lượng. Khoảng cách mua bán hiện dao động quanh 80.000 đồng một lượng.

Trong khi đó, thương hiệu vàng miếng SBJ đầu ngày cũng để mất 110.000 đồng bán ra và 130.000 đồng mua vào mỗi lượng so với sáng 20/12, xuống án giữ tại 35,85-35,92 triệu đồng một lượng.

Điểm dễ nhận thấy hiện nay là sau hàng loạt biện pháp bình ổn thị trường vàng của các cơ quan chức năng như cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng, giảm thuế nhập khẩu từ 1% về 0%... giá kim loại quý đang đi vào trạng thái ổn định. Chênh lệch giữa mua và bán không còn lớn, độ tăng giảm giá cũng không đột biến mà thường bám sát diễn biến giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm 20/12 đã nỗ lực đi lên khi nhà đầu tư tăng cường mua vào do lo ngại về sự căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Ngay khi mở cửa phiên châu Á, giá từ 1.376 USD tăng lên 1.385 USD mỗi ounce. Sau đó, suốt giờ giao dịch châu Âu và New York, giá biến động trong biên độ 1.378 - 1.387 USD một ounce và đóng cửa ngày tại 1.386,25 USD, tăng gần 10 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng hai trên sàn Comex của New York chốt phiên tăng 7 USD lên 1.386,20 USD một ounce.

Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, giá chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h35, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đang tương đương với 1.384,30 USD.

Đôla trên thị trường tự do sau khi có dấu hiệu đi lên trong ngày hôm qua, sáng nay các điểm thu đổi báo giá mua giảm 20 đồng và bán ra giảm 40 đồng xuống còn 21.080-21.130 đồng. Nếu lấy tỷ giá này quy đổi, mỗi lượng vàng quốc tế hiện có giá khoảng 35,20 triệu đồng.

Theo Lệ Chi (VNE)