Giá vàng giảm hơn một triệu đồng

Giá vàng trồi sụt thất thường, người dân choáng váng, bất an.

Ảnh: Tuệ Minh.

Sáng nay, các doanh nghiệp tại Hà Nội công bố mua bán ở 44,7-45,22 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán so với chốt phiên hôm qua. Tại TP HCM, giá thu gom tương đương nhưng chiều bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Biên độ mua bán co hẹp so với hôm qua, ở trên 500.000 đồng mỗi lượng.Nếu lấy mốc kỷ lục 46,3 triệu đồng hôm qua để so sánh, sáng nay mỗi lượng vàng đã giảm hơn một triệu đồng.Tập đoàn DOJI lúc 8h45 sáng niêm yết mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 44,6-45,2 triệu đồng. Biên độ mua bán là 600.000 đồng. Với giá buôn, chiều mua vào đắt hơn 50.000 đồng mỗi lượng còn chiều bán ra giảm 50.000 đồng. Theo thống kê của tập đoàn này, hôm qua, tổng lượng giao dịch đạt được khoảng 2.700 lượng, trong đó 70% khách đi mua.Chiều qua (9/8), ngay sau khi Ngân hàng Trung ương chính thức có quyết định cho phép nhập khẩu 5 tấn vàng, giá trong nước đã dịu bớt so với sáng. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, ngay cả khi giá xuống, người dân vẫn có tâm lý mua vào. Chiều qua, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng người đi mua vẫn trội hơn người bán.Trên thị trường quốc tế, giá giao ngay trụ mốc trên 1.700 USD mỗi ounce. Sáng nay, tính theo giờ Việt Nam lúc 8h30, ngưỡng giá đạt được là 1.751 USD.Một số nhà đầu tư lớn ở quốc tế đang có động thái đẩy vàng ra. Trong phiên giao dịch hôm qua, quỹ SPDR Gold Trust đã bán ra 13,02 tấn vàng sau chuỗi ngày tăng cường thu gom và đứng quan sát thị trường.Sau gần một tháng bám trụ ở 20.608 đồng, sáng nay, tỷ giá liên ngân hàng được nâng thêm 10 đồng, lên mức 20.618 đồng.Các ngân hàng thương mại vẫn mua bán USD ở mức cao. Vietcombank công bố bán ra ở 20.815 đồng, tăng 5 đồng so với chiều qua trong khi thu gom ở 20.735 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. ACB mạnh tay niêm yết 20.800-20.824 đồng, tăng 20 đồng cả hai chiều mua, bán.Việc các nhà băng nâng giá mua bán USD trong khoảng hai ngày vừa qua được nhiều chuyên gia về ngân hàng lý giải, là ảnh hưởng của quyết định cấp quota nhập vàng của Ngân hàng Trung ương.Trên thị trường tự do, giá đôla có xu hướng hạ nhiệt so với chiều qua. Sáng nay, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội cho biết thu mua ở 21.100-21.250 đồng, giảm 50 đồng chiều mua và bán.