Giá vàng giảm mạnh

Đầu giờ sáng nay, giá mua bán vàng miếng SJC tại TP HCM tiếp tục mất 110.000 đồng, xuống còn 28,03 - 28,09 triệu đồng một lượng. Đây là đợt mất giá lần thứ hai liên tiếp trong tuần, sau khi kim loại quý trong nước có phiên tăng mạnh xác lập mức kỷ lục kể từ tháng 12/2009, vượt 28,3 triệu đồng vào cuối ngày 8/6.

Cùng thời điểm, một số hiệu kim hoàn ở TP HCM công bố giá bán ra, mua vào 28,06 - 28,10 triệu đồng. Biên độ giữa mua và bán được co lại khá hẹp còn 40.000 đồng.

Giá vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) lúc 8h45 cũng giảm mạnh 120.000 đồng chiều mua vào và 140.000 đồng bán ra so với giá giao dịch 9/6, dao động quanh 28,04 - 28,06 triệu đồng một lượng.

Cuối ngày 8/6, thị trường vàng vật chất có dấu hiệu ấm lại khi lượng giao dịch bắt đầu tăng lên trong bối cảnh giá lên cao. Tuy nhiên ngay sau đó, giá vàng rớt mạnh dập tắt mọi giao dịch mua bán, hôm nay còn đưa thị trường về lại trạng thái trầm lắng vốn có ban đầu.

Sáng nay, tỷ giá USD/VND tự do được giao dịch quanh 18.960 - 18.990 đồng, sau khi đã sụt giảm trong ngày hôm qua. Giá bán USD tại ngân hàng Vietcombank hiện đã về lại ngưỡng 19.000 đồng, trong khi đó, giá mua xuống 18.950 đồng. Còn tại Eximbank, giá thu mua thấp hơn Vietcombank 20 đồng, bán ra rẻ hơn 10 đồng, niêm yết quanh 18.930 - 18.990 đồng.

Giá vàng quốc tế trong giờ giao dịch New York 9/6 đã có sự điều chỉnh theo xu hướng giảm, có lúc rơi từ mức 1.235 USD xuống 1.225 USD mỗi ounce do nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời khi giá lên đỉnh điểm trong phiên giao dịch trước đó. Càng về cuối phiên, giá kim loại quý điều chỉnh tăng nhẹ và đóng cửa ngày tại 1.232 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex của New York chốt phiên giảm 15,7 USD xuống 1.229,9 USD mỗi ounce.

Giá vàng giảm còn do bị chi phối bởi bài phát biểu của Chủ tịch FED trong cuộc điều trần trước quốc hội đêm 9/6, đưa ra những nhận xét khả quan về nền kinh tế Mỹ. Cùng với đó, thông tin về việc xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 sẽ tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước giúp nhà đầu tư tin vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới sẽ diễn ra mạnh hơn trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro đóng cửa ngày 9/6 tăng điểm, tuy nhiên, vẫn đang ở mức thấp trong gần 4 năm trở lại đây. Nhiều chuyên gia dự báo đồng euro sẽ còn trượt giảm nếu như tình hình nợ nần của EU không được cải thiện; đồng thời giá vàng có khả năng bứt phá mạnh mẽ lên những mức cao hơn trong thời gian tới. Các thị trường tài chính biến động sẽ là động lực thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ vàng với vai trò trú ẩn.

Trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ. Tính đến 9h45 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.231,60 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.000 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 28,49 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

