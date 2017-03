Giá vàng giảm mạnh, sức mua vàng tăng

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty SJC, sáng hôm qua Ngân hàng Thế giới nhận định sắp tới sẽ có những gói kích cầu cho nền kinh tế. Mặc dù các chỉ số đưa ra không có nhiều ấn tượng nhưng thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy vàng không còn là kênh đầu tư hấp dẫn nữa nên giá vàng giảm. Sở dĩ giá vàng giảm sâu còn do động thái bán tháo của một số tổ chức khiến nhiều người đã đem vàng ra bán theo, bất chấp giá vàng đang ở chu kỳ thấp.

Chính vì lý do này giá vàng trong nước lao dốc. Lúc 17 giờ 30, vàng SJC mua vào 40,9 triệu đồng/lượng, bán ra 41,4 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng. Với tình hình này thì chiều hôm qua nhiều người đã đổ xô đi mua vàng. “Sức mua trên thị trường tăng gấp đôi so với những ngày trước. Cả hai chiều mua và bán khoảng 2.000 lượng” - ông Tường nói.

Cũng theo ông Tường, nếu như trước đây chỉ cần giá vàng giảm mạnh người dân đã rồng rắn đi mua thì ngày hôm qua lượng mua tuy tăng lại không đáng kể lắm. Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ bắt đáy để mua vào vì vàng đang trong xu hướng giảm.

Do giá vàng thế giới đột ngột giảm mạnh và giảm nhiều hơn so với giá trong nước nên mức chênh lệch giữa hai giá là hơn 5 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước ra thông báo hôm nay (16-4) sẽ tổ chức phiên đấu thầu thứ 7. Đây tiếp tục là phiên đấu thầu theo giá với 26.000 lượng, khối lượng mỗi lô 100 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 41,3 triệu đồng/lượng. Dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu tiếp vào thứ Tư và thứ Năm tuần này.

YÊN TRANG