Giá vàng giảm nhẹ

Mở cửa sáng đầu tuần, Tập đoàn DOJI hạ 40.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán vàng SJC, đưa niêm yết xuống 42,16 - 42,26 triệu đồng một lượng. Tại TP HCM, giá mua vàng chỉ còn 42,04 triệu đồng. Chiều bán ra cũng thấp hơn tại Hà Nội, giảm từ 42,3 triệu đồng sáng thứ bảy xuống còn 42,24 triệu đồng sáng nay.



Khoảng cách giữa vàng trong và ngoài nước những ngày gần đây ổn định từ một đến 1,2 triệu đồng một lượng. Theo nhận định của một doanh nghiệp, chênh lệch trên sẽ còn giảm nếu vàng thế giới đi lên.



Thị trường trong nước thiếu sóng khiến lượng giao dịch khá yếu, nếu như trước đây xu hướng mua chiếm ưu thế thì nay không ít người mang đi bán.



Cùng lúc đó tại phiên giao dịch châu Á, giá vàng quốc tế đi xuống lần đâu sau 7 phiên tăng liên tiếp. Kết quả bầu cử tại Hy Lạp cho thấy phe ủng hộ gói cứu trợ đang chiếm ưu thế. Thông tin này giúp xoa dịu những nhà đầu tư đang lo lắng rằng Hy Lạp có thể phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung.



Tuy nhiên, thông tin Hy Lạp có thể ở lại khu vực đồng euro đang gây một chút xáo trộn trên thị trường hàng hóa thế giới. Giá dầu tăng lên mức cao nhất tuần qua, đôla mất giá so với euro, nhưng vàng lại đi xuống.



Tính đến 8h56 theo giờ Hà Nội mỗi ounce tương đương 1,621,70 USD, mất 5 USD so với mở cửa. Vàng đi xuống bất chấp việc đồng euro đang nhảy lên mức cao nhất trong vòng một tháng so với đôla Mỹ. Thông thường, giá trị đồng euro song hành với giá vàng. Mặc dù vậy, kể từ đầu tháng 6 đến nay giá vàng thế giới cũng đã tăng hơn 3%.





Theo Thanh Bình (VNE)