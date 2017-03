Giá vàng giảm nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng sáng nay giảm nhẹ - Ảnh minh họa: Lê Quân



Theo Lê Trần (TNO)



Đầu ngày, giá vàng trong nước giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần vừa qua (21.9). Giá mua - bán vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện ở mức 37,3 - 38,5 triệu đồng/lượng.Giá vàng thế giới nhìn chung đang trong xu hướng giảm. Hiện kim loại quý này đang ở mức 1.320 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với giá mở cửa đầu ngày.Trong khi đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sáng nay vẫn duy trì ở mức 3,8 triệu đồng/lượng. Tình hình giao dịch kim loại quý này trên thị trường trong nước tiếp tục diễn ra khá trầm lắng.Nhiều chuyên gia nhận định trong tuần này, cuộc bầu cử ở Đức và cuộc đàm phán nâng trần nợ công ở Mỹ được dự báo là những thông tin quan trọng có ảnh hưởng lên thị trường tài chính nói chung và thị trường vàng nói riêng.Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 21.036 đồng/USD.Còn tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn ổn định so với mức cuối tuần trước. Giá mua và bán USD tại Vietcombank ở mức 21.080 - 21.140 đồng/USD; Eximbank ở mức 21.070 - 21.160 đồng/USD.