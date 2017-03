Giá vàng giảm sau khi tăng mạnh ở phiên đầu tuần

Vào lúc 7 giờ 23 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường Singapore đã giảm 0,2% xuống 1.332,56 USD/ounce, không xa so với mức cao 1.343,06 USD/ounce của ba tuần trước.



Giá vàng đã tăng gần 2% vào hôm thứ Hai (12/8) do sức mua từ Trung Quốc tăng mạnh. Tiêu thụ vàng của Trung Quốc tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm do giá kim loại quý này giảm sâu đã thu hút người mua.



Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tiêu thụ vàng của nước này đã lên tới 706,36 tấn, trong khi suốt cả năm ngoái chỉ tiêu thụ 832,18 tấn.



Theo các chuyên gia, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong năm nay do Ấn Độ đang tiến hành các biện pháp hạn chế nhập khẩu vàng nhằm làm giảm thâm hụt thương mại.



Tại sàn giao dịch kim loại New York đêm qua (12/8), giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2013 đã tăng 22 USD (1,68%) lên mức 1.334,2 USD/ounce do các nhà đầu tư đang phải đối phó với những rủi ro từ trần nợ công của Mỹ. Hiện nay, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ kinh tế Mỹ để phán đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm dần các biện pháp kích thích kinh tế vào thời điểm nào.



Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,47% xuống 21,25 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay giảm 0,13% xuống 1.490,99 USD/ounce, còn giá paladi giao ngay giảm 0,20% xuống mức 734,50 USD/ounce.





