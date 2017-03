Giá vàng giảm xuống vùng 45 triệu đồng

Đà giảm thế giới trong phiên châu Mỹ kéo giá trong nước sáng nay về vùng 45 triệu đồng mỗi lượng. Tại Hà Nội, bảng giá đầu ngày của các đơn vị phổ biến ở 45,2-45,62 triệu đồng, giảm mạnh gần 1,3 triệu đồng chiều mua vào và hơn 1 triệu chiều bán ra so với chốt ngày hôm qua.



Tại TP HCM, giá thu gom tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Biên độ mua bán tiếp tục được nới lên, phổ biến ở khoảng 400.000 đồng một lượng.







Giảm sâu, nhưng giá trong nước vẫn cao hơn thế giới

gần 3 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa: Công Tâm.

Dù giảm mạnh, song giá trong nước hiện nay vẫn cao hơn quốc tế xấp xỉ 3 triệu đồng, nếu lấy tỷ giá trên thị trường tự do để quy đổi.Chốt tuần tại 1.657,2 USD mỗi ounce, giá vàng quốc tế đã mất gần 100 USD so với đầu phiên châu Á trước đó. Nguyên nhân khiến giá giảm mạnh là sự lên giá của đồng USD.Tuy nhiên, trước mắt, các nhà đầu tư vẫn tin giá sẽ có thể đi lên trong tuần tới. Kitco khảo sát với 23 người và đưa ra kết luận, có 12 người trong số này tin giá sẽ tiếp tục tăng, 10 nghĩ giá giảm và chỉ một người cho rằng giá sẽ đi ngang.Tỷ giá liên ngân hàng ngày cuối tuần vẫn là 20.628 đồng như nhiều ngày gần đây. Trong khi đó, tại các ngân hàng, giao dịch niêm yết ổn định ở bán ra kịch trần 20.834 đồng còn mua vào phổ biến ở 20.810 - 20.830 đồng.Trên thị trường tự do, USD lại tiếp tục tăng nhiều ở chiều bán ra. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Trung (Hà Nội) sáng nay báo giá thu gom là 21.160 đồng bằng với chiều qua trong khi mua vào 21.220 đồng (tăng 20 đồng).