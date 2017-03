Giá vàng hạ nhiệt

Mở vửa Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 36,9 - 37,4 triệu đồng. Giá hạ 100.000 đến 300.000 đồng so với cuối tuần. Ít phút sau, doanh nghiệp này tiếp tục hạ chiều bán xuống 37,36 triệu đồng.



Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đang niêm yết ở 36,8 - 37,4 triệu đồng tính đến 9h. Còn Công ty đầu tư Vàng Phú Quý đang bán ra ở 37,45 triệu đồng, mua vào 36,95 triệu đồng.



Vàng trong nước hạ nhiệt nhẹ so với cuối tuần, nhưng vẫn cao hơn 2,3 triệu đồng so với mức đáy 2,5 năm lập hôm thứ sáu. Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2010, thị trường rơi xuống 35,1 triệu đồng ở chiều bán ra.







Vàng trong nước xuống 37,4 triệu đồng, sau khi hồi phục có lúc lên sát 38 triệu đồng vào cuối tuần. Ảnh minh họa



Theo Thanh Bình (VNE)



Thị trường vừa trải qua một tuần kịch tính, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất của tuần lên tới 4 triệu đồng một lượng. Đà phục hồi vào sáng thứ sáu, thứ bảy sau khi giảm sâu đã kéo một lượng khách khổng lồ tới các cửa hàng để mua vàng.Tuy nhiên, nhà đầu tư lớn vẫn chưa tham gia thị trường. Đại đa số khách mua chỉ mua số lượng nhỏ. Tại Hà Nội, hút khách nhất vẫn là mặt hàng vàng nhẫn từ một chỉ đến 10 chỉ.Vàng trong nước giảm nhẹ sáng nay, trong bối cảnh giá quốc tế phiên đầu tuần dao động xuống - lên liên tục. Sau khi mở cửa ở 1.235 USD, giá có lúc xuống dưới 1.227 USD, có lúc lên 1.240 USD một ounce. Theo dự báo của giới phân tích quốc tế, giá có thể tăng tuần này.