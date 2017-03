Giá vàng hạ nhiệt

8h40 sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC ở 44,15 - 44,28 triệu đồng mỗi lượng. So với đóng cửa hôm qua, giá giảm từ 200.000 đến 220.000 đồng.



Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận báo giá thu mua vàng SJC thấp hơn DOJI 100.000 đồng, còn giá bán ra ở mức 44,25 triệu đồng tính đến 9h. Còn thương hiệu PNJ của công ty này được niêm yết lần lượt ở 44,05 - 44,20 triệu đồng.



So với mức cao nhất suốt 5 tháng lập được hồi tuần trước, hiện thị trường thấp hơn 680.000 đồng mỗi lượng. Trong đợt leo thang vừa rồi, giá trong nước luôn tăng nhanh và mạnh hơn quốc tế, nới rộng khoảng cách giá lên gần 2,5 triệu đồng tính đến sáng nay.



Cùng lúc đó, vàng thế giới vừa rời đỉnh cao nhất của 4 tháng rưỡi do động thái chốt lời của giới đầu tư. Sau khi nhảy lên mức cao 1.676,45 USD, biểu đồ giá đi xuống vào cuối phiên, giảm 0,3% so với đầu ngày hôm qua. Đến sáng nay, vàng mất thêm 3,5 USD mỗi ounce, xuống 1.660,10 USD.



Thị trường tăng 3,5% trong tuần vừa rồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố sắp sửa tung chương trình nới lỏng lần thứ ba. Khi có nhiều tiền được bơm ra, lạm phát có thể tăng lên và vàng nhờ đó sẽ được hưởng lợi. Hiện nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi bài thảo luận thường niên của các ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính tại Mỹ vào thứ sáu tới.





